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Şehit babası: Oğlumu rüyamda görmüştüm KADINHANI (A.A)

16 Ağustos 2011 05:12

-Şehit babası: Oğlumu rüyamda görmüştüm KADINHANI (A.A) - 16.08.2011 - Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Haçbel Mevkisi'nde güvenlik güçleriyle teröristler arasında arasında çıkan çatışmada şehit düşen er Rıfkı Damar'ın (21) Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki ailesine acı haber, belediye başkanı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberle yıkılan baba, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Rıfkı Damar'ın Kadınhanı ilçesine bağlı Kurthasanlı köyündeki babaevine gelen Kadınhanı Belediye Başkanı Hulusi Çökgel, Ilgın Kaymakamı ve Kadınhanı Kaymakam Vekili Cahit Işık ile askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde baba Mustafa Damar'ın kapını çaldı.  Kapıyı açan baba Damar'a acı haberi ilk etapta veremeyen Çökgel ve Işık, aileye çocuklarının çıkan bir çatışmada yaralandığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Evin önünde bekleyen askeri görevlileri gören baba Damar, ''Doğru söyleyin, oğlum şehit oldu değil mi?'' diyerek haykırmaya başladı. Bu sırada gelen köy imamının ''Takdir Allah'ın, başınız sağ olsun'' diyerek acı haberi vermesiyle gerçeği öğrenen baba Mustafa Damar ile anne Firdevs Damar, gözyaşlarına boğuldu. Acı haberle adeta yıkılan baba Mustafa Damar, ''Oğlumu bir gün önce rüyamda gördüm. 'Baba yetiş' diye bağırıyordu'' diyerek gözyaşı döktü. Kadınhanı Kaymakam Vekili Işık'ın teselli etmeye çalıştığı baba Damar, ''Yeni ev yapıyordum. Teras katını ona verecektim. Bana da 'Hasat iyi geçtiyse düğün işlerini hızlandıralım' demişti. Yarıda bırakıp gittin oğlum böyle mi olacaktı'' diye ağıtlar yaktı.

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