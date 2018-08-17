Şehit babası: Oğlum Tayyip Erdoğan'a feda olsun

Adıyaman'da dost ateşi ile şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın cenazesi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Şehidin babası Ekrem Yılmaz, "Vatan sağ olsun. Oğlum Tayyip Erdoğan'a feda olsun. Tayyip sağ olsun. 7 torunum var, hepsi vatana feda olsun." dedi.

Adıyaman'daki törenin ardından Diyarbakır 'ın Ergani ilçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını, Kemaliye Mahallesi Gülbaran Caddesi'ndeki babaevinde yakınları tarafından Kürtçe ağıtlarla karşılandı.

Daha sonra şehidin cenazesi Ulu Cami'ye getirildi. Burada kılınan cuma namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Cumali Atilla, AKP Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cami girişinde şehidin babası Ekrem Yılmaz, "Vatan sağ olsun. Oğlum Tayyip Erdoğan'a feda olsun. Tayyip sağ olsun. 7 torunum var, hepsi vatana feda olsun" dedi.

"Ağabeyimin intikamını alacağını söylediler"

Şehidin kardeşi Zülküf Yılmaz da "Ağabeyimin intikamını alacağını söylediler, onlar almazsa ben alacağım" ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından şehidin naaşı, Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine katılanlar, Ulu Cami'den Şehir Mezarlığına kadar yürüdü.

Şehidin cenazesinin mezarlığa götürülüşü sırasında anne Raife Yılmaz, "Oğlum bak arkadaşların bayrağını açmış, anan seni milliyetçi yetiştirdi, kahrolsun kalleş PKK." dedi.

Şehidin kız kardeşi Neslihan Yılmaz, terör örgütünün kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

Yürüyüş sırasında baba Yılmaz, "Ben Zaza'yım ama Türkoğlu Türk'üm" dedi.