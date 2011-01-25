Şehit babası komutanlara şişe fırlattı

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‘Kaç para aldınız’



Baba Halil Demirci, şehit oğlu Deniz’in cenaze namazında İçişleri Bakanı Beşir Atalay’la birlikte en önde saf tutmuştu.İki yıl önce, Hakkâri Çukurca’da, yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 askerin şehit olmasına, 2 askerin de yaralanmasına neden oldukları iddia edilen, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nce bir üst rütbeye terfisinde engel olmadığına karar verilen Tümgeneral Gürbüz Kaya ile Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Zeki Es’in birlikte yargılandığı dava olaylı başladı.Patlamada şehit düşen asker babası Halil Demirci, iddianame okunurken, “Ben çocuğumu PKK ile savaşması için gönderdim. Sizin yüzünüzden öldü. Vatan hainleri” diyerek, elindeki su şişesini sanıklara doğru fırlattı. Anne Raziye Demirci de Kaya’ya, “PKK’dan kaç para aldınız?” diye tepki gösterdi.İddianamaye göre Kaya’ya, “Mayınları bizzat ben yerleştirdim” dediği iddia edilen Es’in bu konuşma kaydının aslının bulunamadığı, sanıkların samimi ifadelerine dayanarak davanın açıldığı anlaşıldı. Askeri Mahkeme, Es’in tahliye talebini reddederek, duruşmayı 1 Şubat’a erteledi. Genelkurmay Askeri Mahkemesi’ndeki davanın dünkü ilk duruşmasına tutuklu sanık Es ile tutuksuz sanıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Fatih Taylan Çeker, Hakan Alaçam, Nurettin Altay ve Rıza Atilla Erdoğan ile avukatları, olayda şehit düşen askerlerin aileleri ve avukatları katıldı.İddianame okunurken, şehit Deniz Demirci’nin babası Halil Demirci, “Sizin yüzünüzden çocuğum öldü. Vatan hainleri. Şrfz...ler. Allah size de aynı acıyı versin” diyerek, elindeki su şişesini sanıkların oturduğu bölüme doğru fırlattı. Mahkeme Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, Demirci’yi salon dışına çıkardı.