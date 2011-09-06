Şehit babası: İlk göreviniz ölmemek olmalı!

T24 - Tunceli'deki saldırıda şehit olan Komiser Cem Kerman'ın cenaze töreninde duygu yüklü konuşma yapan baba Ercan Kerman, oğlunun devre arkadaşlarına seslendi: "Birinci göreviniz ölmemek olmalı."



Tunceli'deki saldırıda şehit olan Komiser Cem Kerman için Edirne Selimiye Camii'nde, öğretmen eşi Dilay Kerman içinse, Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cem Kerman'ın cenaze töreninde baba Ercan Kermal bir konuşma yaptı. Duygu yüklü konuşmasında baba Kermal ''Konuşmamı 'kahrolsun PKK'ya dönüştürmeyeceğim'' dedi. Oğlunun devre arkadaşlarına hitap ederek şunları söyledi: ''Çok donanımlı gençler. Birinci görevleri ölmemektir. Birinci görevlerinin ölmemek olduğunu hatırlatayım. Hepsi aydın gençler. Esas kaybeden vatanımızdır. Halkımız şehit cenazelerine çok da duyarlı değil. Atatürk bizi gelişmiş devletlerin seviyesine getirdi. Bundan sonra da buna çalışmalıyız.''



Cem Kerman şehit düşmeden önce internet sitesine bir veda mesajı yazmıştı. ''Umarım herkesle görüşebilirim ama görüşemediğim arkadaşlarım, kardeşlerim olursa şimdiden kusura bakmasın haklarını helal etsinler. Benden yana herkesin hakkı helaldir'' demişti.



Evliliklerinin 1. yıldönümünden önce şehit olan Cem ve Dilay Kerman son yolculuklarına gözyaşları içerisinde uğurlandı.





