T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit babası: İlk göreviniz ölmemek olmalı!

Tunceli'deki saldırıda şehit olan Komiser Cem Kerman'ın cenaze töreninde duygu yüklü konuşma yapan baba...

06 Eylül 2011 03:00

T24 - Tunceli'deki saldırıda şehit olan Komiser Cem Kerman'ın cenaze töreninde duygu yüklü konuşma yapan baba Ercan Kerman, oğlunun devre arkadaşlarına seslendi: "Birinci göreviniz ölmemek olmalı."

Tunceli'deki saldırıda şehit olan Komiser Cem Kerman için Edirne Selimiye Camii'nde, öğretmen eşi Dilay Kerman içinse, Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cem Kerman'ın cenaze töreninde baba Ercan Kermal bir konuşma yaptı. Duygu yüklü konuşmasında baba Kermal ''Konuşmamı 'kahrolsun PKK'ya dönüştürmeyeceğim'' dedi. Oğlunun devre arkadaşlarına hitap ederek şunları söyledi: ''Çok donanımlı gençler. Birinci görevleri ölmemektir. Birinci görevlerinin ölmemek olduğunu hatırlatayım. Hepsi aydın gençler. Esas kaybeden vatanımızdır. Halkımız şehit cenazelerine çok da duyarlı değil. Atatürk bizi gelişmiş devletlerin seviyesine getirdi. Bundan sonra da buna çalışmalıyız.''

Cem Kerman şehit düşmeden önce internet sitesine bir veda mesajı yazmıştı. ''Umarım herkesle görüşebilirim ama görüşemediğim arkadaşlarım, kardeşlerim olursa şimdiden kusura bakmasın haklarını helal etsinler. Benden yana herkesin hakkı helaldir'' demişti.

Evliliklerinin 1. yıldönümünden önce şehit olan Cem ve Dilay Kerman son yolculuklarına gözyaşları içerisinde uğurlandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24