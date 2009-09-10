Şehit babası: Artık barış olsun

Eruh ve Çukurca’dan önceki gün şehit haberinin geldiği evlerde acı ve feryatlar vardı. Askerlerden kiminin 3.5 aylık hamile eşi, kiminin evlenmek için onu bekleyen eşi yolunu gözlüyordu. Biri ilk kez bir operasyona katılan yeni askerken biri tezkeresini almak için gün sayıyordu.







Oğlunu şehit veren Mehmet Nasır Ulaş Başbakan'a seslendi. “Biz bu kanın bir an önce durmasını istiyoruz. Barış açılımını herkesin desteklemesini bekliyoruz. Bu acı artık bitsin, insanlar ölmesin. Barıştan vazgeçmeyin” dedi.

Önceki akşam büyük bir operasyonun düzenlendiği Siirt’in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı’nda PKK’lılar ile çatışma çıktı. çatışmada yedi asker yaşamını yitirdi. Çatışmada yaşamını yitiren askerler şöyle: Şehit Ferhat Ünelli, Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Murat Taş (İstanbul), Jandarma Piyade Onbaşı Hüseyin Gürlek (Kütahya), Jandarma Piyade Onbaşısı Orhan Kılıç (Kırşehir-Kaman), Jandarma Piyade Er Yusuf Ulaş (Muş), Jandarma Piyade Er Burak Kapıcıoğlu (Kastamonu), Jandarma Piyade Er Emrah Temel (Sakarya).

Eruh’ta şehit olan askerlerin cenazeleri Siirt’te 3. Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uçaklarla gönderildi.

Üç ay sonra baba olacaktı

Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki çatışmada ise 25 yaşındaki Astsubay Ferhat Erdem (Kırşehir) şehit oldu. Ferhat Erdem bir yıl önce evlenmişti ve eşi altı aylık hamileydi. Acı haberi alan ailesinin Kırşehir’deki evinden dün feryatlar yükseliyordu.

Eruh’ta şehit olan askerler için 3. Tugay Komutanlığı’nda tören yapıldı ve askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Amasya’da Eruh’ta şehit olan Astsubay Çavuş Ferhat Ünelli için hüzün vardı. Sekiz ay önce evlenen ve eşi dört aylık hamile olan şehit Ünelli’nin ailesinin ağıtları yürekleri dağladı. Ünelli bugün toprağa verilecek.

26 yaşındaki Hüseyin Gürlek’in memleketi Kütahya’nın Gediz ilçesine gönderildi. Terhisine 2.5 ay kalan komando er Gürlek’in şehit olduğu haberini alan ailesinin evi taziye için gelenler doldu. Yaklaşık bir ay önce izne gelerek İzmir’de yaşayan bir kızla nişanlanan Gürlek’in terhis olduktan sonra evlenmeyi planlıyordu. Meslek yüksek okulu mezunu olduğu öğrenilen Gürlek’in, askere gitmeden önce Ankara’da özel bir şirkette müdür yardımcılığı görevinde bulunduğu ifade edildi.

Şehit jandarma er Emrah Temel’in, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Acemi eğitiminden sonra Siirt’teki birliğindeki vatani görevine 15 gün önce başlayan Emrah Temel, çıktığı ilk operasyonda şehit oldu.Emrah Temel nişanlıydı.

Muşlu olan şehit Yusuf Ulaş’ın babası ise gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuşuyordu: “Acımız çok büyük. Biz bu kanın bir an önce durmasını istiyoruz. Benim yüreğim yandı, başkasının yanmasın. Barış istiyoruz. Kürt açılımını herkesin desteklemesini bekliyoruz. Vatanımız, devletimiz sağ olsun.”

Kastamonulu 21 yaşındaki Jandarma er Burak Kapıcıoğlu’nun anne ve babası gözyaşı içindeydi. Tek çocuğu kaybeden anne Sevil Kapıcıoğlu “Biz artık şehit ailesi olduk. Dik duracağız, teröristleri sevindirmeyeceğiz” diye konuşuyordu. Kapıcıoğlu’nun cenazesi Kastamonu Şehitliği’nde toprağa verildi.

Şehit er Orhan Kılıç’ın Ankara Keçiören’deki evinde de büyük üzüntü yaşanıyordu. Kılıç’ın ağabeyi altı ay önce intihar etmişti ve ailesi ikinci çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyordu. Kılıç bugün Cebeci Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Murat Taş için ise bugün İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından tören düzenlenecek. Şehitin cenazesi Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Büyük operasyon başladı

Siirt’in Eruh ilçesi Çırav Dağı ile Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada sekiz askerin şehit olmasının ardından, bölgedeki hava destekli operasyon genişletildi. Çırav Dağı’nda dün yeniden sıcak temas sağlanan teröristlerle çatışmalar sürerken, Şırnak’ın Kato Dağı’nda da dün sabah yeni bir operasyon başlatıldı. Kato’dan dönen komandolar, Beştüşşebap ilçe merkezinden yürüyerek birliklerine döndü.