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Şehit astsubayın adı doğum gününde ölümsüzleşti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de şehit astsubay üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın adı, doğum gününde düzenlenen törenle Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne verildi

23 Kasım 2017 22:14

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de şehit astsubay üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı\'nın adı, doğum gününde düzenlenen törenle Sağlıklı Yaşam Merkezi\'ne verildi.
Suriye\'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı\'nda, 30 Kasım 2016 tarihinde şehit olan astsubay üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı\'nın adı, düzenlenen törenle Çanakkale Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi\'ne verildi. Törene, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, şehit Kıvanç Kaşıkçı\'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak şehit Kaşıkçı\'nın özgeçmişi okundu. Ardından Şehit Kaşıkçı\'nın babası Ramazan Kaşıkçı duygu ve düşüncelerini paylaştı. İl Müftüsü Arif Gökçe Kaşıkçı ve tüm şehitler için dua etti, sonrasında Başkan Gökhan Şehit Kaşıkçı\'nın doğum günü olması nedeniyle ailesine çiçek takdim etti.
\'UZUN YILLAR BU TESİSTE YAŞAYACAK\'
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı konuşmada, \"23 Kasım\'da, yani şehidimizin doğum gününde, adına yaraşır bir tesise adını vermek için bir araya geldik. Eğer yaşasaydı, bugün 34 yaşında olacaktı. 34 yaşında olamadı, ama uzun yıllar bu tesiste yaşayacak. Birçok sayısız başarılar ile dolu bir hayatı var. Yaptığı ve başardığı birçok şey var, ama bir konu çok dikkat çekici. Yaralanıyor ve tedavi olduktan sonra tekrar görevine dönüyor. Halbuki gitmeyebilirdi. Tam tersine tam iyileşmeden cepheye gidiyor ve Suriye\'de şehit oluyor. Her birimiz Kıvanç Kaşıkçı gibi davranmak zorundayız. O özveriyi göstermek zorundayız. Sadece asker üniforması giyerek, oralarda savaşarak değil, kendi yaşamımızda da bu ülke için, bu ülkenin başarısı, refahı, barışı için hangi mevkide olursak olalım, hangi yaşta olursak olalım, aynı mücadeleyi göstermek zorundayız\" dedi.
Başkan Gökhan\'ın konuşmasının ardından şehit Kıvanç Kaşıkçı\'nın ailesi ve protokol üyeleri ile birlikte açılış gerçekleştirildi. Tören, Çanakkale Belediyesi tarafından şehit Kıvanç Kaşıkçı ve tüm şehitlerin ruhu için yapılan pilav ikramı ile son buldu.

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