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Şehit astsubay toprağa verildi KIRŞEHİR (A.A)

24 Ekim 2011 21:07

-Şehit astsubay toprağa verildi KIRŞEHİR (A.A) - 24.10.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi'nde çıkan çatışmada şehit olan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş Ümit Tekinaslan, memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi. Tekinaslan için ilçe meydanındaki Çarşı Camisi önünde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları,  Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdullah Barutçu, Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Murat Kırkaya, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Astsubay Ümit Tekinaslan'ın eşi Meral Tekinaslan, eşinin tabutunun üzerinde uzun süre gözyaşı döktü. Törene, üzerindeki Türk bayrağı ile katılan anne Perihan Tekinaslan da oğlunun tabutunu asker selamı vererek uğurladı. Törene katılan şehit astsubayın 3 yaşındaki oğlu İbrahim Sıddık da babasının ardından gözyaşı döktü. Şehidin oğluna, şehit olan bir arkadaşının adını verdiği öğrenildi. İl Müftüsü Mustafa Balık'ın cenaze namazını kıldırması ve dua etmesinin ardından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. Cenaze törenine katılan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine sloganlar atarak cenaze aracının arkasından şehitliğe kadar yürüdü. Şehit Astsubay Ümit Tekinaslan'ın cenazesi Cuma Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verildi.

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