-ŞEHİT ASTSUBAY TOPRAĞA VERİLDİ İZMİR (A.A) - 28.06.2011 - Van'ın Saray ilçesi kırsalında terör örgütü PKK üyelerinin askeri araca saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Erkan Durukan'ın cenazesi, İzmir'de askeri törenle toprağa verildi. Şehit Astsubay Başçavuş Durukan için, Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi Durukan'ın çocukları, askerler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kılınan namazın ardından gerçekleşen tören geçişinde, Erkan Durukan'ın cenazesinin arkasında yürüyen yakınları, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganı attı. Durukan'ı asker selamıyla uğurlayan eşi Emine Durukan, çocukları Doğukan ile Korcan'ın güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Durukan'ın cenazesi, tören geçişinin ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, şehidin annesi Hatice Durukan, yakınları ve çok sayıda vatandaş ile İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Alaeddin Örsal, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Mehmet Çetin, İstihkam Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Veysi Sunal, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Mustafa Doğan Denizmen, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alaattin Deniz, 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Erkan Atalay'ın da aralarında bulunduğu askeri erkan katıldı.