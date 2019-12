Şehit astsubay toprağa verildi

T24-



ACILI TÖRENDEN FOTOĞRAFLAR





Şehit için Yenimahalle'deki Atatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine eşi Tülay Eryılmaz, 12 yaşındaki kızı Ecem, ağabeyleri emekli astsubay Mustafa ile Necdet Eryılmaz ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, CHP Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim, Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Eyüp Kaptan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Güler ve vatandaşlar katıldı.



Törene gelenler, cenaze namazından önce şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

İkindi namazının ardından, cenaze namazını Kırıkkale Müftüsü Osman Şarklı kıldırdı. Şarklı, namazın ardından yaptığı konuşmada, bunun son şehit namazı olması temennisinde bulundu.

Namazın ardından omuzlarda taşınarak top arabasına konulan cenaze, bir süre top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracıyla Kırıkkale Şehitliğine götürüldü. Şehidin cenazesi, burada toprağa verildi. Korgeneral Kaptan, Eryılmaz'ın fotoğrafıyla tabutuna sarılı Türk bayrağını şehidin kızı Ecem'e verdi. Ecem de babasının mezarına kırmızı karanfil bıraktı.



Cenazenin taşınması sırasında vatandaşlar, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'', ''Askere uzanan eller kırılsın'', ''Şehidim, hakkını helal et'' sloganı attı. Slogan atarak Türk bayrağı açan bir vatandaş baygınlık geçirince, polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, tören sırasında cami dışında slogan atan bir kişi, polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı.





YARALI ASKERLER ANKARA'YA SEVK EDİLDİ





Öte yandan, Sağlık Bakanlığı, Giresun'da meydana gelen mayın patlaması sonucu yaralanan askerlerden Osman Kara'nın her iki gözünde mayın patlamasına bağlı ciddi yaralanma bulunduğunu bildirdi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen terörist saldırı sonucu yaralanan askerlerden Antalyalı Osman Kara'nın (21), Giresun'da yapılan ilk müdahaleden sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği belirtildi.



Açıklamada, ''Yaralı askerimizin her iki gözünde mayın patlamasına bağlı ciddi yaralanması bulunmaktadır. Askerimize Samsun'da yapılan ilk müdahalenin ardından sağ gözünde bulunan cisim sebebiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisinde acilen ameliyata alınması planlanmış olup, karayolu ile Ankara'ya nakil için geçecek süre göz önüne alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından yeni hizmete başlatılan ambulans uçak görevlendirilmiştir." denildi.







ERDEM AY DA ANKARA'YA GETİRİLDİ





Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan Erdem Ay da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Dereli ilçesi Tamdere köyündeki Kanlıhan köprüsünden askeri aracın geçtiği sırada köprü kenarına döşenen mayının patlatılması sonucu yaralanan erlerden Erdem Ay'ın, Farabi Hastanesi yoğun bakımında süren tedavisinin ardından GATA'ya sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçağın Trabzon Hava Limanına gelmesinin ardından KTÜ Farabi Hastanesinden ambulansla buraya getirilen yaralı asker, uçağa nakledilerek Ankara'ya gönderildi.