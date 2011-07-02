-ŞEHİT ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI KIRIKKALE (A.A) - 02.07.2011 - Hakkari Çukurca'daki çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Kalender Özdemir'in (38) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Şehit Özdemir'in cenazesi, Ankara'dan alınarak önce Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirildi. Burada hastane morgunda bir süre bekletilen cenaze, namazın kılınacağı Kırıkkale'nin Yeni Mahalle Semtindeki Ata Tepe Camisi'ne getirildi. Şehidin cenazesinin getirilişi sırasında eşi Alev Özdemir ile 11 yaşındaki ikiz çocukları Furkan ile Kübra gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi ve çocukları, bir kadın subayın refakatinde töreni izlerken, bir ara kadın subay şapkasını şehidin kızı Kübra'ya taktı. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, şehidin eşi ve çocuklarına başsağlığı dileyerek, teselli etmeye çalıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu da cenaze törenine gelişinde şehidin annesi Hüsniye Özdemir, amcası Ali Özdemir ile eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazından sonra şehidin cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına kondu. Askeri bando eşliğinde bir süre top arabasında taşınan cenaze, daha sonra cenaze aracına alındı. Tabutun cenaze aracına konulduğu sırada şehidin ikiz çocukları Kübra ile Furkan asker selamı ile babalarına son görevlerini yerine getirdi. Furkan, babasının şapkasını tören boyunca hiç çıkarmadı. Şehit Kıdemli Başçavuş Kalender Özdemir'in cenazesi, ailesinin isteği üzerine defnedileceği Hasandede beldesine götürüldü. Gülevler Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı. Cenazenin eve gelişi sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin kız kardeşi tabuta sarılarak, ''Ağabeyim bizi bırakıp nereye giriyorsun'' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, beldenin merkezindeki Hasandede Camisi ve Türbesi'nin önüne getirildi. Buradaki törenin ardından şehidin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Kırıkkale Vali Vekili Yusuf Zıya Karacaev, Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Oğuz Kağan Köksal ve Ramazan Can, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Güler, üst rütbeli subaylar ile çok sayıda vatandaş katıldı.