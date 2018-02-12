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Şehit Astsubay Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine haciz istediler

Musa Özkalkan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk şehidiydi

12 Şubat 2018 14:25

22 Ocak'ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a bağlanacak emekli ikramiyesine ve arabasına, 2009'da karıştığı kazadan kaynaklanan borcu için 23 Ocak'ta haciz talebinde bulunuldu.

Özalkan, 2009'da bir çiftin arabasına çarptı. Kasko olmadığı için karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden kendisi ödeyerek yaptırdı.

Kaza yargıya taşındı ve Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. "50 bin lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem" deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa 18.838 lira ödeme yaptı.

Sözcü'nün haberine göre,askerin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şu ifadelerle talep etti:

“Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. ”

Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89 bin 327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü.

Ağabey Necip Özalkan, cep telefonunda haciz SMS'ini görünce 55 bin lira para topladı. 8 Şubat günü çiftle buluşup parayı verdi. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Musa'nın maaşından kesilen 18 bin liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi.

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Musa Özkalkanşehithacizzeytin dalı harekatı

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