-Şehit Astsubay Atan'ın baba ocağına ateş düştü AMASYA (A.A) - 19.08.2011 - Siirt'in Eruh ilçesindeki Bilgili karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay İlker Atan'ın baba ocağına ateş düştü. Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Diphacı köyündeki şehidin baba ocağına kara haber gece saatlerinde ulaştı. Kaymakam Mehmet Fatih Geyim, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Büyükhan, Merkez Komutanı Albay Aydın Şit ve Merzifon Emniyet Müdürü İlyas Aktaş'tan oğullarının şahit haberini alan Atan ailesi üzüntüye boğuldu. Şehit Astsubay'ın baba ocağı, şehit haberinin duyulmasının ardından ay yıldızlı bayraklarla süslendi ve taziye için çok sayıda kişi eve geldi. Şehit babası Dursun Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyi Astsubay Rıza Atan'ın da 1992 yılında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştüğünü, oğlunun da amcası ile aynı kaderi paylaştığını ifade ederek, gerekirse vatan için kendisinin de çarpışacağını ve buna hazır olduğunu söyledi. Terör örgütünün boşa çırpındığını kaydeden Dursun Atan, ''Biz her şehit mezarında bir bayrak dalgalandırıyoruz, şimdi bir bayrak daha açıldı'' dedi. Atan, oğlunun en son kendisinden diplomasının aslının fotokopisini istediğini, ancak gönderdiği evrakların daha oğlunun eline geçmeden şehit haberinin geldiğini belirtti. -''Nasip damatlık değil şehitlik mertebesiymiş''- Oğlu ile geçtiğimiz salı günü telefonda görüştüklerini ve oğlunun ''baba buralar çok sıcak'' dediğini anlatan Atan, oğlunun bekar olduğunu, doğu görevinin ardından evlilik planları yaptıklarını söyleyerek, ''Nasip damatlık değil, şehitlik mertebesiymiş'' diye konuştu. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen şehit annesi Sati Atan ise, ''İnanmıyorum oğlum yaşıyor'' diyerek ağladı. Dursun ve Sati Atan çiftinin bir kız ve Samsun'da astsubay olarak görev yapan bir oğullarının olduğu öğrenildi. Şehit Astsubay İlker Atan'ın bugün düzenlenecek törenin ardından memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor.