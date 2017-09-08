Şehit astsubay adına yaylada çeşme yaptırıldı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde 2002 yılında şehit olan Astsubay Özkan Bingöl’ün adına memleketi Ardahan’da yaptırılan çeşme törenle açıldı. Açılışa gelenleri ağlayarak karşılayan şehit annesini protokol teselli etti.

2002 yılında, İzmir’in Foça ilçesinde görev yaparken, iç güvenlik tatbikatı sırasında şehit olan Astsubay Özkan Bingöl’ün adına, memleketi Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Durançam köyü yaylasında Ardahan Valiliği tarafından çeşme yaptırıldı. İl merkezine, 80 kilometre uzaklıktaki yaylada yaptırılan çeşmenin açılışına Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, şehidin babası Adil Bingöl ile annesi Güzide Bingöl ve köylüler katıldı. Açılışa gelenleri ağlayarak karşılayan şehit annesini protokol üyeleri teselli etti. Duaların yapılmasının ardından kurdele kesilerek çeşme hizmete girdi. Şehit Babası Adil Bingöl, açılışa katılan protokol üyelerine ve köylülere teşekkür ederek, \"Buraya kadar gelmeniz bizi onurlandırdı. Devletimize, milletimize, ordumuza minnet ve şükran borçluyuz\" dedi.

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