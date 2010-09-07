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ŞEHİT ASTEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 18:17

-ŞEHİT ASTEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Van'ın Başkale ilçesinde, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Asteğmen Muhammed Talha Dinleyici'nin cenazesi, Selimiye Camisi'nde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi. Şehit Piyade Asteğmen Dinleyici için öğle vakti Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Askerler, Dinleyici'nin Türk bayrağına sarılı naaşı başında saygı nöbeti tuttu. Şehit erin annesi Müjgan ile babası Birol Dinleyici, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehit Dinleyici'nin cenazesi, burada cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından merasim mangasınca bir süre eller üzerinde taşınarak top arabasına konuldu. Top arabasında da askeri manga eşliğinde bir süre taşınan cenaze, daha sonra götürüldüğü Beykoz Elmalı Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, şehit Dinleyici'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de çelenk gönderdi.

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