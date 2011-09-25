-Şehit askerlerin kimlikleri belirlendi SİİRT (A.A) - 25.09.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerin kimlikleri belirlendi. Siirt Valisi Musa Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Belenoluk Jandarma Karakolu'na terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat (İzmir), Jandarma Er Önder Turgay (Mardin), Jandarma Er Adem Yörük (Antalya), Jandarma Er Ömer Dursun (Sinop), Jandarma Er Halil İbrahim Türkmen (Konya) ve Jandarma Onbaşı Recep Gök'ün (Şırnak) şehit olduğunu bildirdi. Saldırıda 10 askerin de yaralandığını belirten Vali Çolak, yaralı askerlerin tedavilerinin Şırnak Asker Hastanesi'nde devam ettiğini kaydetti. Vali Çolak, saldırı sonrası çıkan çatışmada 1'i kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini de ifade ederek, şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Çolak, açıklamasında karakola yapılan saldırıyı nefretle kınadığını kaydetti. Bu arada şehit askerlerin cenazelerinin Diyarbakır'da düzenlenecek askeri törenin ardından memleketlerine gönderileceği öğrenildi. -Baba ocaklarında yas Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Başçavuş Erdal Canbulat ile jandarma er Önder Turgay'ın İzmir'de yaşayan aileleri acı haberle yasa boğuldu. Saldırıya uğrayan Belenoluk Jandarma Karakolu'nun komutanı olan Astsubay Başçavuş Erdal Canbulat'ın (41) şehit olduğu haberi, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Zeytinova beldesindeki ailesine bildirildi. Kardeşlerinin şehit düştüğü öğrenen Mustafa Canbulat ve Emine Dinçol, gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada Ödemiş'teki ailesinin yanında bulunan şehit astsubayın eşi Özlem Canbulat ise acı haberi öğrenince yıkıldı. Özlem Canbulat, eve gelen sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Astsubay Başçavuş Erdal Canbulat'ın yaklaşık 2,5 ay önce jandarma karakol komutanı olarak Siirt'e tayininin çıktığı ve emekliliğine 2 yıl kaldığı bildirildi. Özlem Canbulat'ın en son dün eşiyle telefonla görüştüğü öğrenildi. Şehit Canbulat'ın ağabeyi Mustafa Canbulat ise babalarının 3 ay önce vefat ettiğini belirterek, 2 çocuk babası olan kardeşinin görevini çok sevdiğini ve yaş haddinden 2 yıl sonra emekli olacağını söyledi. Mustafa Canbulat, bir hafta önce kardeşiyle telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek, ''Buralarda olay yok, rahat olun'' dediğini anlattı. -Jandarma er Turgay'ın Buca'daki evinde yas- Belenoluk Jandarma Karakolu'na yönelik saldırıda şehit olan jandarma er Önder Turgay'ın Buca'daki evine de acı haber ulaştı. Turgay'ın evine giden askeri yetkililer baba Abdülkadir Turgay'a oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Aldıkları haber karşısında Turgay ailesinin evinden ağıtlar yükseldi. Jandarma er Önder Turgay'ın aslen Mardinli olduğu belirtilirken, mobilyacı olan Abdülkadir Turgay'ın 6 çocuğundan biri olduğu ve 6 ay önce askere gittiği öğrenildi. -Jandarma er Adem Yörük'ün evinde yas Jandarma er Adem Yörük'ün Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy köyündeki ailesine acı haberi, Korkuteli Kaymakamı Erkan Karahan, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Özçelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Volkan Onay verdi. Nişanlı olduğu belirtilen Yörük'ün terhisine 35 gün kaldığı ve askerliğini bitirdikten sonra evleneceği öğrenildi. Acı haberi alan şehidin babası İlyas Yörük, annesi Meryem Yörük ve 2 kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Bu arada Yörük'ün baba evine Türk bayrağı asıldı.