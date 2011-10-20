Şehit askerlerin evinde yas var

T24 -

ÜSTEĞMEN MURAT BEK

BAŞÇAVUŞ İBRAHİM GEÇER

UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ASLAN

JANDARMA ÇAVUŞ BİROL ELMAS

JANDARMA KOMANDO ER MEHMET ÇETİN

PİYADE ER UFUK BOZKURT

JANDARMA ER MESUT CENGİZ

ER YAVUZ ÇOBAN



JADARMA ER FEVZİ KAZAK

ER MEHMET AĞGEDİK





UZMAN ÇAVUŞ HALİL ÖZDOĞRU



PİYADE ÇAVUŞ İDRİS ÇAM

PİYADE ER FİKRET ÖZER



PİYADE ÇAVUŞ KORAY ÖZEL

UZMAN ÇAVUŞ REŞİT ERCAN

ER YUNUS YILMAZ

Saldırıda şehit olan askerlerin isimleri belli oldu. Saldırıda şehit olan askerler şöyle;''Jandarma Üsteğmen Murat Bek (Yozgat), Jandarma Kıdemli Başçavuş İbrahim Geçer (Konya), Piyade Astsubay Bilal Özcan (İstanbul), Piyade Uzman Çavuş Halil Özdoğru (Sinop), Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan (Çorum), Piyade Uzman Onbaşı Reşit Eracan (Elazığ), Piyade Çavuş Koray Özel (Adana), Piyade Çavuş Yunus Yılmaz (Ankara), Piyade Çavuş Birol Elmas (Sakarya), Piyade Onbaşı Mesut Cengiz (Hatay), Piyade Onbaşı Mesut Kazanç (Erzurum), Piyade Onbaşı Yavuz Çoban (Aksaray), Piyade Onbaşı Fikret Özer (Samsun), Piyade Onbaşı Hüseyin Güldal (Kocaeli), Piyade Onbaşı Soner Ateşsaçan (Artvin), Jandarma Er Eyüp Çolakoğlu (İstanbul), Piyade Er İdris Çam (Kahramanmaraş), Piyade Er Fevzi Kazak (Gaziantep), Piyade Er Mehmet Çetin (Aydın), Piyade Er Süleyman Kalkan (Isparta), Piyade Er Ahmet Tunçer (Bitlis), Piyade Er Mehmet Ağgedik (Elazığ), Piyade Er Ramazan Akın (Ağrı), Piyade Er Ufuk Bozkurt (Kırklareli)''Hakkari'de dün gece meydana gelen saldırı sonucu şehit olan 24 güvenlik görevlisinin evlerinde yas var!Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçesinde PKK'lılar gece saatlerinde çok sayıda yere silahlı saldırı gerçekleştirdi. Çatışmalarda 24 güvenlik görevlisi şehit düştü. 18 güvenlik görevlisi de yaralandı.Hakkari Çukurca'da PKK üyeleri ile girilin çatışmada şehit düşen Üsteğmen Murat Bek'in Yozgat'taki baba ocağına ateş düştü.Şehit Üsteğmen Murat Bek'in şehit haberini İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Süleyman Gürz, İl Müftüsü Nuh Korkmaz birlikte verdi. Yozgat'ın Söğütlüyayla köyünde ikamet eden şehidin annesi Elmas Bek, askeri araçların evinin önünde durduğunu görünce feryat etti. Ağlayarak askerlere sarılıp daha sonra yere yığılan anne Elmas Bek'e sağlık görevlileri müdahale etti. Sağlık görevlileri kalp hastası baba Abdullah Bek'e de ilaçlarını verip sakinleştirmeye çalıştı. Anne Elmas Bek, yavrum nerede, yavrum bu şekilde mi gelecektin, senin yerine ben ölseydim diye ağıtlar yaktı.Nişanlı olduğu öğrenilen Üsteğmen Murat Bek'in yakın zamanda düğün yapacağı belirtildi.Hain saldırıda şehit düşen askerlerden Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer'in Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Yazla kasabasındaki baba evine acı haber ulaştı.Çukurca'da görev yapan Komando Astsubay Başçavuş Geçer'in şehit düştüğü haberi annesi Fatma Geçer'e askeri yetkililer tarafından sabah saatlerinde verildi. Şehit komutanın babasının 2 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Mehmet Batuhan (17) ve Murat Geçer (14) isimli iki oğlunun bulunan Geçer'in eşinden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Şehidin annesi Fatma Geçer, ''Biz kurbanımızı Kurban Bayramı'ndan önce kestik'' diyerek gözyaşı döktü. Şehit haberi üzerine Geçer'in annesinin yaşadığı ev bayraklarla süslendi.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lılarla girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın evinde yas var.Çorum Garnizon Komutanlığı ekipleri, sağlık görevlileri ile birlikte gittikleri şehidin merkez Harmanlar 2. sokakta yaşayan yakınlarına acı haberi verdi.Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Samiye Aslan ile baba Ali Aslan gözyaşlarına hakim olamadı.Evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin Çorum'da yaşayan eşi Pınar Aslan'da gözyaşlarına boğuldu.Garnizon Komutanlığı yetkililerince evin camına Türk Bayrağı asıldı.Hakkâri Çukurca'daki PKK saldırısında şehit olan askerlerden birinin Sakarya'lı Jandarma Çavuş Birol Elmas olduğu bildirildi. Elmas'ın, merkez Karakamış Mahallesindeki evine acı haber ulaştırıldı. Acı haber, Sakarya Merkez Komutanı Albay Kutluay Önay tarafından anne Mübyen Elmas'a verildi. Anne Mübyen Elmas, haberi alınca sinir krizleri geçirdi, kendisini yerden yere attı. Mübyen Elmas, bayılması üzerine sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.Birol Elmas'ın askerliğini tamamlamasına 120 gün kaldığı öğrenildi. Birol Elmas'ın Kocaeli'de çiftçilik yaptığı kaydedildi. Elmas'ın 1'i kız 3 kardeş, kardeşlerinden birinin engelli olduğu, babasını da daha önce kaybettiği öğrenildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki PKK saldırısında şehit olan Jandarma Komando Er Mehmet Çetin'in Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Beğerli köyündeki evinde yas var.Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur, Nazilli Garnizon Komutanı Yarbay Ekrem Turan ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seydi Salman, sağlık görevlileri ile gittikleri şehidin Beğerli köyündeki evinde anne Şerife Çetin ve baba Bekir Çetin'e durumu bildirdi.Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı.Anne Şerife Çetin, acı haberi aldıktan sonra gözyaşları içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Buna bir çare bulun. Bu daha ne kadar gidecek? Daha ne kadar şehit vereceğiz. Canlarımız boşa gidiyor. Üzüntümüz çok büyük. Askerliğinin bitmesine 3-4 ay kalmıştı. Dört gözle yolunu bekliyorduk'' diye konuştu.Şehidin 5 kardeşin en küçüğü olduğu, askerliğinin bitmesine 100 gün kaldığı öğrenildi.Acı haberi alan şehidin akrabaları ve yakınlarının eve geldiği görüldü.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lılarla girilen çatışmada şehit olan Piyade Er Ufuk Bozkurt'un Kırklareli'nin Vize ilçesindeki baba evinde hüzün yaşanıyor.Pınarhisar Kaymakamı ve Vize Kaymakam Vekili Mevlüt Özmen, Vize Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hasan Basri Küçük, Vize Belediye Başkanı Selçuk Yılmaz ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri ile birlikte gittikleri şehidin, Çavuşköy'de yaşayan yakınlarına acı haberi verdi.Oğulunun şehit haberini alan baba Fedai Bozkurt, gözyaşlarına hakim olamayıp, ''Oğlum oğlum gitti'' diye feryat ederek baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği baba Bozkurt, daha sonra ambulansa alındı.Bu arada teskeresine 5 ay kalan şehit Ufuk Bozkurt'un iki gün önce babasını arayıp, ''Baba ben izine gelmek istiyorum'' dediği öğrenildi.Hakkari'de hain saldırıda şehit olan jandarma er Mesut Cengiz'in İskenderun'da bulunan baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan baba Ahmet Cengiz kendinden geçti.İskenderun'a bağlı Denizciler Beldesinde bulunan Cengiz ailesine acı haber Belediye Başkanı Esabil Soydan ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberle yıkılan ailenin reisi Ahmet Cengiz fenalık geçirdi ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici iğne ile sakinleştirildi.Eve dev Türk bayrağı asılırken akraba ziyareti için dışarıda olan anne Sultan Cengiz'de sinir krizleri geçirdi.İskenderun Kaymakamı Ali İhsansu şehit evine gelerek aileye baş sağlığı diledi. Şehit Mesut Cengiz'in amcası Emin Cengiz, teröre lanet ederek gözyaşı döktü. Sekiz kardeşten biri olan Mesut Cengiz'in bekar olduğu ve 5,5 aylık asker olduğu, Kurban Bayramı için izine gelmeyi planladığı öğrenildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lılarla girilen çatışmada şehit olan er Yavuz Çoban'ın evinde yas var.Fatih Çoban, saldırı haberinden sonra kardeşinden haber alamayınca, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına gitti. Çoban'a burada ağabeyi Yavuz Çoban'ın şehit olduğu haberi verildi.Aksaray İl Jandarma Komutanlığından yetkililer, daha sonra sağlık ekipleriyle birlikte şehidin ailesinin oturduğu Taşpazar Mahallesi'ndeki babaevine gitti.Şehit Yavuz Çoban'ın ailesine gönderdiği son mektupta, ''İzne gelmeyi düşünüyorum ama bu patlamalar falan gidip gelmek çok sıkıntılı onun için temelli gelmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz'' yazdığı öğrenildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lılarlagirilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Fevzi Kazak'ın (21) evinde yas var.PKK'nın Hakkari'de düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan askerlerden Gaziantepli Fevzi Kazak'ın baba ocağına ateş düştü. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen Kazak ailesinin fertleri, sinir krizi geçirdi.Şehitkamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde ikamet eden Kazak ailesine, çocuklarının şehit olduğu haberini askeri yetkililer bildirdi. Evin önünde sağlık ekipleri ve emniyet güçleri de hazır bekletildi.Acı haberi alan aile fertleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Fatma Kazak, evlerinin penceresinden askeri yetkilileri görünce gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kardeşlerini polisler güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekipleri, şehidin yakınlarını sakinleştirmek için iğne yaptı. Şehit Er Fevzi Kazak'ın 1,5 ay sonra terhis olacağı öğrenildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki PKK saldırısında şehit olan er Mehmet Ağgedik'in (21) Elazığ'daki evinde yas var.Ağgedik'in şehit olduğu haberi 8. Kolordu Komutanlığından askeri yetkililer tarafından, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan ailesine verildi.Şehit haberinin duyulmasının ardından komşuları tarafından apartmana Türk bayrakları asılırken evi ziyaret eden bazı yakınları fenalaştı.Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Vatan sağolsun ne yapalım başka bir şey yok'' dedi.En son pazartesi günü görüştüğü oğlunun 8 aylık asker olduğunu ifade eden Ağgedik, ''Milletimizin başı sağ olsun ne yapalım. Yeter bu artık'' diye konuştu.Ağgedik'in 3 kardeşin en büyüğü olduğu, askere gitmeden önce bir avukatın yanında çalıştığı, yaz mevsiminde Ağın ilçesinde dedesine tarlada yardım ettiği öğrenildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Özdoğru'nun (41), Sinop'taki baba evine ateş düştü.Sinop Garnizon Komutanı Jandarma Albay Mehmet Erkan Arıkan, Uzungürgen köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.Acı haberi duyan şehit uzman çavuşun yakınları fenalık geçirdi. 5 kardeşin ikincisi olan şehit Uzman Çavuş Özdoğru'nun Çukurca'dan önceki görev yerinin Afganistan olduğu ve kısa süre önce Çukurca'ya gittiği öğrenildi.Oğlunun kısa süre önce memleketi Sinop'a izne geldiğini ifade eden anne Şehriye Özdoğru da, ''Oğlum Afganistan'da görevliydi. Yeni gelmişti Afganistan'dan. İzne geldiğinde az kaldı, daha doyamadan yeni görev yeri Hakkari'ye gitti, şimdi şehit oldu'' diyerek ağıt yaktı.Şehidin evli ve 3 çocuk babası olduğu, ailesinin ise kent merkezindeki askeri lojmanlarda yaşadığı öğrenildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki PKK'lılarla girilen çatışmada şehit olan Piyade Çavuş İdris Çam'ın (21) Kahramanmaraş'taki evinde yas var.Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller ve askeri yetkililer İdris Çam'ın şehit haberini merkeze bağlı Döngele beldesinde yaşayan ailesine verdi.Şehit haberinin duyulmasının ardından şehidin yakınları Ali Çam'ın evine geldi. Bu arada şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehit babası Ali Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Vatan sağolsun. Oğlumla ayın 14'inde konuşmuştuk. 19 Ekim'de operasyona çıkacağını söylemişti'' dedi.Bu arada şehit kardeşinin fotoğraf albümüne bakan ağabey Cuma Çam gözyaşlarına hakim olamadı. Kardeşinin terhisine 38 gün kaldığını söyleyen Çam, ''Kardeşimle dün konuşmuştum. İyiyiz diyordu. Ben arar hep terhisine kaç gün kaldığını söylerdi. Acımız çok büyük'' diye konuştu.Çam'ın 6'sı kız 10 kardeşinin olduğunu ve askere gitmeden önce bir fabrikada çalıştığı öğrenildi.Hakkari Çukurca'da şehit düşen piyade er Fikret Özer'in Samsun'da bulunan baba evine ateş düştü.Hakkari Çukurcu'da PKK saldırısı sonucu şehit düşen 90/1 tertip 8 aylık asker Samsunlu piyade er Fikret Özer'in Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde ikamet eden ailesi acı haberle yıkıldı. Saat 13.30 sıralarında Garnizon Komutanlığı yetkilileri Özer ailesinin evine giderek acı haberi verdi.Şehit askerin evine giden Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Atakum Kaymakamı Salim Demir, Atakum Müftüsü Adem Sayılır, baba Celal Özer'e taziyelerini bildirdiler. Atakum Müftüsü Adem Sayılır, şehit için dua okudu. Anne İnci Özer ise oğlunun şehit haberini misafir olarak gittiği yede aldı. Eve gelen İnce Özer gözyaşlarına boğuldu. 2 kızı 1 oğlu olan baba Celal Özer, tek oğlunu şehit vermenin acısıyla gözyaşına boğuldu. Şehit oğluyla en son dün akşam telefonda görüştüğünü belirten baba Celal Özer, " 'Göreve çıkacağız baba. 8 gün arayamam' dedi. Oğlum 8 aylık askerdi. Aziz Türk milleti sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hainlere fırsat vermesinler. Hainlerin biran önce işini bitirsinler" diye konuştu.Ağabeylerinin şehit haberini okulda alarak eve gelen Buket (17) ve İrem (14) adlı kız kardeşler gözyaşına boğuldular. Bekar olduğu öğrenilen şehit askerin babası Celal'ın Kuzey Irak'ta çalıştığı, Ramazan Bayramı'nda Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Şehit Fikret Özer'in evinin balkonuna dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin akrabası ve en yakın arkadaşlarından Sinan Erbil, "Allah ailesin sabır versin. Sözü özü birçok dürüst ve efendi bir arkadaşımızdı. Hiç kimseyi kırmaz ve kötü söz söylemezdi. Acımız büyük" şeklinde konuştu.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Piyade Çavuş Koray Özel'in Adana'nın Feke ilçesinde baba evinde yas var.Şehidin Feke ilçesine bağlı Süphandere köyündeki evine giden ilçe Kaymakam Vekili Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Ahmet Sel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Akgün Baydar ile İlçe Emniyet Amir Vekili Cumali Köden, acı haberi anne Elif Özel'e verdi.Orman işçisi olan ve o sırada ormanlık alanda çalışan baba İdris Özel de köy muhtarı tarafından eve getirildi. Acı haberi alan anne ve baba gözyaşlarını tutamadı.Bu arada, evin tek erkek çocuğu olduğu ve terhisine yaklaşık 50 gün kaldığı öğrenilen Koray Özel'in, uzman çavuşluk sınavına girip başarılı olduğu öğrenildi.Acı haber üzerine köylüler taziye için şehit evine gelirken, köydeki evlere Türk bayrakları asıldı.Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Reşit Ercan'ın (25), Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca beldesindeki evinde yas var.Fatih Mahallesi'ndeki iki katlı kerpiç evde yaşayan aileye, Ercan'ın şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi.Ercan'ın oturduğu eve büyük bir Türk bayrağı asılırken, şehidin eve gelen bazı yakınları baygınlık geçirdi.Kovancılar Kaymakamı Selçuk Aslan da eve gelerek şehit Ercan'ın babası İsrafil Ercan'a başsağlığı diledi.6 çocuklu ailenin en küçüğü olduğu belirtilen Ercan'ın 15 gün önce izne geldiği, izindeyken amcasının kızıyla nişanlandıktan sonra Çukurca'ya döndüğü öğrenildi.Hakkari'deki hain PKK saldırısında şehit olan Er Yunus Yılmaz'ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.20 yaşındaki Yunus Yılmaz'ın terhisine 4 ay kaldığı öğrenildi. Şehit Babası Hasan Yılmaz Meclis'teki BDP'li vekillere öfke saçtı.Hakkari'deki hain saldırıda Er Yunus Yılmaz'ın şehit olduğu haberini alan yakınları Pursaklar ilçesinde bulunan baba evine akın etti.Şehit Babası İHA'ya verdiği özel röportajda BDP'li vekiller öfke saçtı. BDP'li milletvekillerine seslenen Şehit Babası Hasan Yılmaz şunları kaydetti: "Onların devletten aldığı maaş zehir zıkkım olsun, haram olsun. Allah bana bir imkan verirse, devlet bana bir imkan verirse gidip onları meclis'te taramak istiyorum, öldürmek istiyorum. bu devletin, bu milletin parası o 36 milletvekiline haram olsun, zehir zıkkım olsun. Yoksa benim bebelerim bu vatan feda olsun. Onlara zehir zıkkım olsun bu milletin parası."