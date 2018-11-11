Şehit askerler Van'dan törenle uğurlandı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde önceki gün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden 3\'ü için Van\'da tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Hakkari\'den helikopterle dün Van\'a getirilen askerlerden otopsileri biten Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26), topçu erler İbrahim Özkur (21) ve Menduh Çelik\'in (21) cenazeleri Van Asker Hastanesi’nden alınarak ambulansla törenin yapılacağı Van Jandarma Filo Komutanlığı’na getirildi. Buradaki askeri törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Aşayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, kurum amirleri ile Muş nüfusuna kayıtlı şehit asker İbrahim Özkur\'un yakınları katıldı. Şehidin bir kadın yakını da giydiği asker üniforması ile töreni izledi.

Cenazeler tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okunduktan sonra da şehit cenazeleri bir süre omuzlarda taşındı. Topçu er İbrahim Özkur helikopterle memleketi Muş\'a, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş uçakla memleketi Konya\'ya, topçu er Menduh Çelik\'in cenazesi de yine uçakla memleketi Şanlıurfa\'ya uğurlandı.

Diğer şehit askerlerin de otopsilerinin ardından cenazelerini memleketlerine gönderileceği belirtildi.



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