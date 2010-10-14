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ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN YARIN ELAZIĞ (A.A)

14 Ekim 2010 01:58

-ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN YARIN ELAZIĞ (A.A) - 13.10.2010 - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan iki askerin cenazesi Elazığ'a getirildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan iki askerin cenazesi ambulansla Elazığ Askeri Hastanesine nakledildi. Şehit askerler için yarın tören düzenlenecek. Çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin cesedi ise Fırat Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Askeri helikopterle Elazığ Askeri Hastanesine kaldırılan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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