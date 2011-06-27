-ŞEHİT ASKERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ VAN (A.A) - 27.06.2011 - Van'ın Saray ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK üyelerinin askeri araca saldırısı sonucu şehit olan askerin kimliği belirlendi. Alınan bilgiye göre, Saray ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK üyelerince bir askeri araca uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit olan askerin, Niğde Bor nüfusuna kayıtlı astsubay başçavuş Erkan Durukan olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan piyade çavuşlar Yiğit Uçar ve Uğur Özkan ile piyade er Ali Ata'nın, Van Asker Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği, şehit Durukan'ın cenazesinin ise İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.