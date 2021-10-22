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Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

22 Ekim 2021 07:40

Sağlık Bakanlığı, şehit asker Burak Tortumlu'nun yaralıyken hastaneye getirilişinde, ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin açığa alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık'ta düzenlenen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu hatırlatılarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. 

Açıklamada, şehit Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındığı belirtilerek, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
 

 

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