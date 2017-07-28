Şehit askerin eşinden 'duygu yüklü' paylaşım: Beni ve oğlunu yanına al dayanamıyorum...

Bitlis'in Tatvan İlçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan 26 yaşındaki Adanalı Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin 7.5 aylık hamile eşi Şeyda Bildirici'nin sosyal medya hesabından 'duygu yüklü' paylaşım yaptı. Bildirici "Ben zaten sadece nefes alıyorum. ‘Şehitlerin istekleri olur’ diyorlar. Bizi al yanına dayanamıyorum sensizliğe. Bu 2.5 ayda bizi al. Üçümüz beraber yine mutlu olalım" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bildirici'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Sen beni duyuyorsun ben bunu biliyorum. Hep diyorduk ya, bizimki kara sevda diye. Evet kara sevdaymış, kapkara. Yine hep diyorduk ya, ‘bizi ölüm ayırır.’ Evet ölüm ayırdı. Biz seninle çok şey istememiştik. Sadece huzur ve mutluluk. ‘Huzurum gözlerin derdin’, ben de, ‘Mutluluk iki kolunun arası.’ Sen her şeyi istediğin gibi bırakıp gittin. ‘Oğlumuz olacak, sana sahip çıkacak’ diyordun. Evet, oğlumuz 2.5 ay sonra Rabbim izin verirse olacak. Aşkım beni ve oğlunu yanına al, ne olur yalvarırım herkese söyledim. ‘Beni eşimle aynı mezara gömün’ dedim. Bu 2.5 ayda her gün sana kavuşmayı bekleyeceğim. Ne sen bensiz olursun, ne de ben sensiz bunu ikimiz de biliyoruz. Ölümden değil, gelip sana kavuşamamaktan çok korkuyorum. ‘Canına kıyan cehennem azabında yanacak’ diyorlar. Oysaki sen cennette bizi bekliyorsun aşkım. Al bizi yanına, boynu bükük bırakma ne olur al. Ben zaten sadece nefes alıyorum. ‘Şehitlerin istekleri olur’ diyorlar. Bizi al yanına dayanamıyorum sensizliğe. Bu 2.5 ayda bizi al. Üçümüz beraber yine mutlu olalım.”