Şehit askerin ağabeyi PKK'lı çıktı!

Terhisine 3 ay kalan şehit olan komando er Güngör'ün ağabeyinin de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı.



Diyarbakır Lice İlçesi Kayacık Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlere girdiği çatışmada şehit düşen komando er Fevzi Güngör'ün cenazesi, memleketi Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde 2 bin kişinin katıldığı bir törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Terhisine 3 ay kalan şehit olan komando er Güngör'ün ağabeyinin de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu belirtildi.



Teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 21 yaşındaki er Fevzi Güngör'ün baba evine ateş düştü. İlçenin Şentepe Mahallesinde oturan şehit komando er Güngör'ün ölüm haberini alan babası Ekrem Güngör ile annesi Melike Göngör sinir krizleri geçirip gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde bekleyen sağlık ekipleri, baba Ekrem Güngör'e müdahale etti. Şehit askerin evine gelen Tatvan 6'ncı Mekanize Tugay Komutan Yardımcısı Albay Kemal Yeni de aileyi teselli etmeye çalıştı.



Diyarbakır'dan karayolu ile Güroymak İlçesine getirilen şehit er Fevzi Güngör için ilçedeki Kümbet Cami önünde tören düzenlendi. Törene Bitlis Vali Yardımıcısı Harun Başıbüyük, İlçe Kaymakamı Rıfat Altan, 6'ncı Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Halit Günbatar ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit er Güngör'ün Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Kaymakamı Rıfat Altan ile Tuğgeneral Halit Günbatar tarafından da bir süre omuzlarda taşındı. Şehitin cenazesi daha sonra asri mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kardeşi PKK'lı



Şehit komando er Fevzi Göngör'ün bir kardeşinin de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki ağabeyi Ferdi Güngür'ün 2007 yılında örgüte katıldığı ve Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da 6 Haziran 2007 tarihli kararla arandığı belirtildi. Şehit Güngör'ün 2'si kız 5 kardeş oldukları kaydedildi.