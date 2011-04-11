Şehit asker dağda unutuldu, ertesi gün alındı

T24 - PKK baskınına uğrayan tim, çatışmada şehit düşen Jandarma Er Selman Özay'ı olay yerinde unuttu, cenaze sabah alındı.

Radikal Gazetesi'nde bugün yer alan haber şöyle; Hakkâri'de geceledikleri tepede PKK baskınına uğrayan tim, tahliye sırasında bir şehidi unuttu. Şehit, ertesi gün helikopterle alındı.

Hakkâri'nin Habeşti Üs Bölgesi'nde geceyi geçirirken PKK saldırısına uğrayan timin, çatışmada şehit düşen Jandarma Er Selman Özay'ı olay yerinde unuttuğu, cenazenin ertesi sabah alınabildiği ortaya çıktı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 21. Jandarma Sınır Tugay Savaş İstihkâm Bölüğü Komutanlığı'na ait istihkâm timi, Hakkâri'nin Habeşti Üs Bölgesi'nde görevlendirilmişti. Üsteğmen Mehmet Mazı komutasındaki 7 kişilik tim geceyi geçirmek için 27 Nisan 2010 günü 1825 rakımlı tepede çadır kurdu.

Ancak yine iddianameye göre seçilen yer güvenli değildi. Gece saat 21.00 sıralarında PKK'lılar saldırdı. Çıkan çatışmada Uzman Çavuş Erkan Ayas ve iş makinesi operatörü olarak görev yapan Jandarma Er Selman Özay şehit düşerken iki asker de yaralandı. Saldırının ardından bir bölük yardıma geldi, yaralı asker ile Uzman Çavuş Ayas olay yerinden tahliye edildi. Ancak şehit er Selman Özay olay yerinde unutuldu.

Dava dosyasına göre "Hava aydınlanınca yapılan kontrolde bir iş makinesi operatörünün, kayaların arasında başından vurulmuş olarak bulunduğu bildirildi." Şehit, sabah saat 8.30'da helikopterle alındı.

Tertiplenme hatası

Askerlerin şehit düşmesi olayıyla ilgili idari tahkikat yapıldı.

Raporda 1825 rakımlı tepedeki emniyet faaliyetlerinde, 'tertiplenme hatası' yapıldığı belirtilerek, "İstihkâm iş makinesi operatörlerinin emniyetli bölge dışında topluca ve mevzilerinin önünü kapatacak şekilde tertiplenmelerine müsamaha gösterildiği; Üsteğmen Mehmet Mazı'nın iş makinesi operatörlerinin mevzilerin önüne gözetleme ve ateş sahalarını kapatacak şekilde mevzilenmelerine engel olmaması nedeniyle görevini tam olarak yerine getirmediği; Uzman Çavuş Nazmi Avşar'ın ikaz edilmesine rağmen kendilerine gösterilen yer dışında nispeten daha emniyetsiz bir bölgede ısrar etmesi sonucu birliğin emniyetini tehlikeye düşürdüğü belirtilmiştir" denildi.

Savcılık ceza istedi

Bilirkişi Topçu Yüzbaşı Abdülkerim Ceyhan da sunduğu görüşünde, "Mevzilerin çepeçevre emniyet esaslarına göre hazırlanması gerekirken, emniyet bölgesinin dışına istihkâm timindeki personelin çadır kurduğu ve kol komutanlarının bu duruma yeterli müdahalede bulunmadığı anlaşılmıştır" yorumu yaptı.

Askeri Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'şüpheliler Üsteğmen Mehmet Mazı ve Uzman Çavuş Nazmi Avşar'ın istihkâm timinin emniyet kuşağının dışında istirahat ettiği ve buna engel olmamaları nedeniyle görevi ihmal suçu işlediği' belirtildi. Askeri Savcılık timin en rütbelileri olan Mazı ve Avşar'ın cezalandırılmalarını talep etti.

Sorumlulara tazminat davası

Şehit Aileleri Federasyonu'nun avukatı İsmail Kılıç, şehit Selman Özay'ın birliğinde olmadığının saldırıdan bir gün sonraki sayımda fark edildiğini öne sürerek şöyle konuştu: "Daha sonra tekrar olay yerine gidiliyor. Yapılan incelemelerde bir askerin daha kayaların dibinde şehit olduğu görülüyor. Burada çok vahim bir olay yaşanmış, saldırıdan hemen sonra bölgeye helikopter gelmiş, şehit ve yaralılar tahliye edilmiş ama Özay unutulmuştur. Sorumlular hakkında ceza yargılaması devam etmekte, ayrıca sorumlular ve Milli Savunma Bakanlığı aleyhine tazminat davası açılacak."





