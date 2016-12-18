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Şehit annesinin ayaklarını havluya sardılar, ayakkabı hediye ettiler

Kayseri'deki terör saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmişti

18 Aralık 2016 20:17

Kayseri’deki terör saldırısında şehit olan jandarma komando er 20 yaşındaki Kenan Döngel için Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Sinop’a gönderildi. Bu sırada şehidin annesi Şehime Döngel’in yazlık ayakkabı giydiği fark edildi. Eksi 2 dereceye düşen soğuk hava nedeniyle üşüyen Şehime Döngel’in ayakları havluyla sarıldı. Daha sonra yakındaki mağazadan alınan botlar şehidin annesine giydirildi.

Kayseri’de dün Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin önündeki caddede kırmızı ışıkta duran otobüse, bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Siviller ile yakındaki komando tugayından çarşı izniyle kent merkezine giden er ve erbaşların bulunduğu otobüste 14 asker yaşamını yitirmiş, 56 kişi yaralanmıştı

Hürriyet'te yer alan habere göre; 6 aylık askerken şehit olan Kenan Döngel’in cenazesi, sabah Kışla Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Şehidin boru fabrikasında işçi olan babası 43 yaşındaki Özcan, annesi 41 yaşındaki Şehime, kardeşi 17 yaşındaki Mertcan Döngel ile diğer yakınları, Türk Bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Ağabeyinin parkesi ve postallarını giyen Mertcan Döngel, güçlükle ayakta durdu.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Zonguldak Valisi Ali Kaban, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, CHP Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Kaymakam Nazım Madenoğlu ile yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Bakan Yılmaz, cenaze namazı öncesi şehidin ailesine başsağlığı diledi. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Sinop’a gönderildi.

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