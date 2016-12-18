Şehit annesinin ayaklarını havluya sardılar, ayakkabı hediye ettiler

Hürriyet'te yer alan habere göre; 6 aylık askerken şehit olan Kenan Döngel’in cenazesi, sabah Kışla Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Şehidin boru fabrikasında işçi olan babası 43 yaşındaki Özcan, annesi 41 yaşındaki Şehime, kardeşi 17 yaşındaki Mertcan Döngel ile diğer yakınları, Türk Bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Ağabeyinin parkesi ve postallarını giyen Mertcan Döngel, güçlükle ayakta durdu.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Zonguldak Valisi Ali Kaban, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, CHP Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Kaymakam Nazım Madenoğlu ile yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Bakan Yılmaz, cenaze namazı öncesi şehidin ailesine başsağlığı diledi. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Sinop’a gönderildi.