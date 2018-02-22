Şehit annesini azarlayan otobüs sürücüsüne istenen ceza belli oldu

Adana'da, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehit annesi Zübeyde Tura'dan (60) para isteyip, tepki gösteren halk otobüsü sürücüsü Eren Güngör'ün, 11 yıla kadar hapsi istendi.

Sarıçam İlçesi Buruk güzergâhında geçen 4 Şubat'ta, 01 J 0365 plakalı Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü sürücü Eren Güngör'ün şehit annesi Zübeyde Tura'dan para isteyip tepki göstermesiyle ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianame mahkemeye gönderildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcısı, tutuklu otobüs sürücüsü Eren Güngör hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"Birlik ve dayanışma duyarlılığının arttığı hassas dönem"

Cumhuriyet savcısı, iddianamede müşteki Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın 24 Mayıs 1993'te, Elazığ-Bingöl Karayolu'nda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda 32 askerle birlikte şehit olduğunu belirtti. İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ve şehit haberleriyle birlikte milli birlik, dayanışma duyarlılığın ve hassasiyetin arttığı bir dönemde sürücünün şehit annesine karşı eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ücretsiz binişler için bakanlık ödeme yaptı

Savcı, şüphelinin, şehit yakınlarının tamamını 'beleşçi' olarak nitelendirmesi, devlete duyduğu nefretini dış dünyaya yansıtacak şekilde sözler sarf etmesi, vergi verdiğine dair söylemleriyle; devletine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, vergi veren, ülkesinin bekası için canlarını vermiş şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarından oluşan müştekinin de içerisinde bulunduğu saygın sosyal sınıfa karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiğini vurguladı. Ayrıca şüphelinin, kamu hizmeti nedeniyle kendisine verilen paranın ücret fazlasını, kendisine veriliş gayesi dışında tasarrufta bulunarak müştekiye iade etmediği anlaşıldığından, bu eyleminin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun unsurlarını oluşturduğu vurgulanarak cezalandırılması istendi. Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, ücretsiz binişler için söz konusu otobüs de dahil Adana'daki özel halk otobüslerine ödeme yapıldığı bildirildi.

TCK 301 için soruşturma izni istendi

Savcı ayrıca, şüpheli hakkında 'Ya o devletin Allah belasını versin teyze' şeklinde sarf ettiği sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci (Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) maddesine uyan eylemi yönünden soruşturma izni için evrakın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildiğini belirtti. (DHA)