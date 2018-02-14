Şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü tutuklandı

Adana’da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehit annesi Zübeyde Tura’dan ücret isteyen, Tura’nın "O zaman devlet niye verdi bu kartı bize?" tepkisi üzerine "Allah belasını versin bu devletin" diyen otobüs şoförü Eren G. tutuklandı.

Adana’da yaşanan olayın sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan Eren G., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

4 Şubat günü şehir içi ulaşıma hizmet veren özel halk otobüsünde yaşandı. Torunuyla birlikte Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde otobüse binen şehit annesi Zübeyde Tura, kendisine verilen ücretsiz ulaşım kartını kullandı. Ancak otobüs şoförü Eren G., Tura’dan yolcu ücreti olan 2.5 lirayı istedi. Şehit annesi ve otobüs şoförünün konuşma anları, aracın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şehit annesinin, "O zaman devlet niye verdi bu kartı bize?" dediği, otobüs şoförünün ise "Allah belasını versin bu devletin" diyerek cevap verdiği görüldü. Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine söylediği sözler, yolcuların da tepkisini çekti.

Bunun üzerine Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti.

Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan şoför Eren G. hakkında, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yayın organlarını alenen aşağılama” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun (TCK) 301’inci maddesi ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlatıldı. 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şoför çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.