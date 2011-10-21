Şehit annesi: Yüz bin evladım varmış

T24 - Hakkâri’de şehit olan askerlerden 9’u bugün son yolculuğa uğurlandı. Piyade Çavuş Koray Özel memleketi Adana’dan uğurlandı. Şehit annesi Elif Özel, "Ben şehit annesiyim, ağlamayacağım. Bir evladım var sanıyordum, yüz bin evladım varmış" dedi.





Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan askerlerden İbrahim Geçer Konya'da, Halil Özdoğru Sinop'ta, Mustafa Aslan Çorum'da, Koray Özel Adana'da, Mesut Kazanç Erzurum'da, Soner Ateşsaçan Artvin'de ve Ufuk Bozkurt Kırklareli'de toprağa veriliyor.

‘Yüz bin evladım varmış'



Piyade Çavuş Koray Özel memleketi Adana’dan uğurlandı. Törenin yapıldığı camiye bir astsubayın kolunda giren şehidin annesi Elif Özel, "Ben şehit annesiyim, ağlamayacağım. Bir evladım var sanıyordum, yüz bin evladım varmış" dedi.



Ellerinde Türk Bayraklarıyla cami etrafında bekleyen öğrenci gruplarını uyaran bir polis müdürü, "Burada bulunmanız sizin için iyi olmaz. Siyasi slogan atmayın, oyuna gelmeyin. Her hareketiniz kameralarla kayıt altına alınıyor. Okulunuza gidin, dersinize girin" uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan öğrenciler, cenaze töreni bitene kadar Merkez Park’ta bekledi.

15 şehit dün uğurlanmıştı



Şehit Er Mehmet Ağgedik Elazığ'da, Şehit uzman Çavuş Reşit Ercan Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde öğle vakti; Şehit Üsteğmen Murat Bek Yozgat'ta, Er Ahmet Tuncel Bitlis'te, Er İdris Çam Kahramanmaraş'ta, Er Fevzi Kazak Gaziantep'te, Onbaşı Yavuz Çoban Aksaray'da, Er Süleyman Kalkan Isparta'da, Onbaşı Mesut Cengiz İskenderun'da, Er Mehmet Çetin Aydın'da, Şehit Uzman Çavuş Birol Elmas Sakarya'da, Onbaşı Hüseyin Güldal Kocaeli'de, Onbaşı Fikret Özer Samsun'da, Çavuş Yunus Yılmaz ise Ankara'da ikindi vakti kılınan namazdan sonra defnedilmiş, Ağrılı şehit Ramazan Akın ise akşam saatlerinde toprağa verilmişti.



Çukurca'daki hain saldırıdan sonra başlatılan operasyonda mayına basarak şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy'un cenazesinin de bugün toprağa verilmesi bekleniyor.