Şehit annesi huduttaki askerlere atkı ördü

Kuzey Irak’a sıfır noktasında bulunan ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Hakkari’nin Çukurca ilçesinde vatani görevlerini yapan askerlere, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin’in annesi Aliye Özekin ve bir grup Fethiyeli kadın tarafından örülen nazar boncuk takılı atkılar gönderildi. Gelen atkılar, 2’nci Hudut Tugayı’nda görevli subay ve astsubaylar tarafından 1834 rakımlı Gazi Tepe üs bölgesindeki Mehmetçiklere dağıtıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Behçet Dalmaz ve Murat Çağlar'ın haberine göre, Yüzbaşı Özgür Özekin, Hakkari-Çukurca Karayolu’nun 40’ıncı kilometresindeki Doğanlı Köyü yakınlarında geçen yıl 25 Eylül 2016 tarihinde icra edilen operasyonlarda çıkan çatışmada iki silah arkadaşıyla birlikte yaralandı. Özekin, sevk edildiği GATA’da 4 gün sonra şehit düştü. Yüzbaşı Özgür Özekin’in Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde yaşayan annesi Aliye Özekin ve Fethiyeli kadınlardan bazıları aşırı soğuklarda sınırda nöbet tutan askerler için atkı ördü. Nazar boncuğu takılı atkılar, Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı sınır hattının sıfır noktasında bulunan Gazi Tepe’deki Komando ve Hudut kartallarına ulaştırıldı.

Annelerin mektupları askerleri duygulandırdı

Koliler dolusu nazar boncuklu atkıları Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’ndaki görevli komutanlar tarafından zırhı araçlarla daha önce Şehit Yüzbaşı Özekin’in görev yaptığı 1834 rakımlı Gazi Tepe bölgesine götürüldü. Atkılar masaların üzerine dizildikten sonra, 2’nci Hudut Özel Harekat Komando Taburu Komutanı Yarbay Cenkeri Ersöz ile görevli subay ve astsubaylar tarafından askerlere dağıtıldı. Atkılarla birlikte Şehit annesi Aliye Özekin ve Fethiyeli kadınların mektuplarını alan askler duygu dolu anlar yaşadı.

"Ellerinden öpüyoruz"

Askerler, kendilerini unutmayan Şehit Yüzbaşı Özekin’in annesi başta olmak üzere Fethiyeli bütün annelerin ellerinden öptüklerini belirterek, "Fethiyeli annelerimizin el emeği göz nuru ile örüp bize gönderdikleri atkıları ömür boyu saklayacağız. Onların ellerinden öpüyoruz "dedi.

Eksi 20 derecede vatan nöbeti

Terörle mücadelenin en çetin yaşandığı Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan sınırın sıfır noktasındaki 1834 rakımlı Gazi Tepe üs bölgesinde görev yapan asker, hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede teröristlere karşı vatan nöbeti tutuyor. Atkılarını takan hudut kartalları ve komandolar, komando marşını okurken sınır hattındaki dağları inletti. Askerler, hep bir ağızdan Şehit Yüzbaşı Özekin ’Seni unutmayacağız’ diye de bağırdı.



FETHİYE KAYMAKAMI VE FETHİYELİ ANNELERE TEŞEKKÜR



Hudut kartallarına atkıları kendi eliyle takan Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı 2’nci Hudut Özel Harekat Komando Tabur Komutanı Yarbay Cenkeri Ersöz, atkıları gönderen Şehit Yüzbaşı Özekin’in annesi ve Fethiyeli annelere teşekkür etti. Yarbay Cenkeri, "Atkılar Çukurca Gazi Tepe üs bölgesine ulaştırıldı. Bu el emeği göz nuru ile hazırlanan atkıları burada görev yapan Mehmetçiğimize dağıttık. Katkılarından dolayı Fethiye Kaymakamı, muhterem eşleri, şehidimizin annesi ve tüm Fethiyeli annelerimize teşekkür ediyoruz. Şehidimizi asla unutmayacağız. Her daim kalbimizde yaşayacak. Şehidimizin ruhu şad olsun" dedi.