Şehit annesi: Cami bombalayanlardan değiliz!

T24 - Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Çanakkale'deki törenlere katılmak için geldiğinde bir şehit annesi Başbuğ'un karşısına çıktı. Şehit yüzbaşı Halil İbrahim Sert'in annesi Huriser Sert'in Başbuğ'a, "Biz Allah'a karşı cami bombalayanlardan değiliz, Allah Allah diye gidenleriz" demesi dikkat çekti.
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nünde törenlere katılmak için Çanakkale'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bir şehit annesiyle yaşadığı diyalog dikkat çekti: Şehit annesi: Ben hep böyle zaten moral buluyorum sizinle.
Başbuğ: Kararlı, ümitli, cesur. Dik her şartta. Vurdu mu tamam. Şehit annesi: Biz Allah'a karşı camiyi bombalayanlardan değiliz.
Başbuğ: Olur mu anacığım.Şehit annesi: Allah allah diye gidenlerdeniz.
Başbuğ: Hep söylemedik mi? Şehit annesi: Bak, hiçbirşey yapmasam otururum başınızda bir çorba pişiririm. Tamam mı anneciğim. Ben bu yüzden zaten buradayım. Haydi iyi günler. (Başbuğ elini öpüyor)
Başbuğ: Seni gördüm mutlu oldum.Şehit annesi: Ben de mutlu oldum, zaten görmeseydim dayanamıyordum.
Başbuğ: Ben de senin için geldim.Şehit annesi: Ah canım benim. (Sarılır öper) Allah iyi günler nasip etsin.