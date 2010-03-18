Şehit annesi: Cami bombalayanlardan değiliz!

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18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nünde törenlere katılmak için Çanakkale'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bir şehit annesiyle yaşadığı diyalog dikkat çekti:Başbuğ: Kararlı, ümitli, cesur. Dik her şartta. Vurdu mu tamam.Başbuğ: Olur mu anacığım.Başbuğ: Hep söylemedik mi?Başbuğ: Seni gördüm mutlu oldum.Başbuğ: Ben de senin için geldim.