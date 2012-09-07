Şehit annesi: 4 günlük askere el bombası verilir mi?

Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen 25 askerden Kırıkkaleli 2 şehitten Piyade Onbaşı Ahmet Sandalcı'nın baba evine ateş düştü. Şehit annesi Hatice Sandalcı, "4 gün önce teslim olduğu usta birliğinde oğluma el bombası teslim edilmesi yanlış" dedi.

Kısa dönem askerlik görevi için temel eğitimini Samsun'da alan, usta birliği için patlamadan 4 gün önce Afyonkarahisar'a giden 24 yaşındaki Ahmet Sandalcı'nın şehit olduğu haberi, Kırıkkale'nin Güzeltepe Mahallesi'ndeki ailesinin gözyaşı dinmiyor.

Anne Hacer Sandalcı, oğlu Ahmet ile en son pazartesi günü konuştuğunu belirterek, "Gittiğinin ikinci günü 'Ben sana kaldığım yerden telefon vereceğim. Beni oradan ararsınız' demişti. Ertesi günü bu olay oldu. Gideli 4 gün olmuştu. 4 gün önce teslim olduğu usta birliğinde oğluma el bombası teslim edilmesi yanlış. 4 günlük askere el bombası teslim edilir mi?" diyerek göz yaşlarını tutamadı.

Şehit asker Ahmet Sandalcı'nın halası Fatma Sandalcı ise yeğeni ile kendisiyle bir hafta önce cuma günü konuştuğunu belirtirken, "Kendi ellerimle Afyon'a gönderdim. Nasıl kıydılar kuzuma. Ağlaya ağlaya gitti. 'Ben gitmek istemiyorum hala, burada kalsaydım' dedi. Afyon'a yolcu etmiştik" dedi.

Ahmet Sandalcı'nın oturduğu Güzeltepe Mahallesi'nde tüm evlere Türk bayrağı asılırken, Kırıkkale Belediyesi şehit askerin ailesinin oturduğu sokağı yıkayıp, temizlik yaptırdı. Sandalcı ailesine ve taziyeye gelen yakınlarına ise belediye tarafından öğle yemeğinde pide ve ayran ikramında bulunuldu.