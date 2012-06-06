CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Erdoğan terör sorununun çözümü için yarın bir araya gelecek. Görüşme öncesi NTV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Şehit annelerin talebini Başbakan'a aktarmaya gidiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, terörle mücadelede hükümetin atacağı her adımda katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, 'şehit haberlerinin geldiği bir dönemde böyle bir görüşmenin gerçekleştirilmesinin siyasi bir risk olup olmadığı' yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu görüşme kesinlikle siyasi bir risk değil. Arzu etmeme rağmen bugün bir şehit binbaşının cenazesinde bulundum. Her şehit cenazesine gitmek beni üzüyor, yıkılıyorum. Her şehit haberi geldiğinde dünyam kararıyor.

Elimden tek gelen şey şehit ailelerine gidip onlara başsağlığı dileyip cenaze namazı kılıyorum. Her şehit ailesi 'ne olur bu terörü durdurun' diyor.

Ben de şehit ailelerinin sesine kulak veriyorum. Ve hükümetin başı olarak sayın Başbakan'a 'bir daha şehit gelmemesi için ne yapabiliriz' çözüm arayışı için gidiyorum."

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ARKASINDA DEĞİLİZ'

Kılıçdaroğlu, başta MHP olmak üzere, atılan bu adımla ilgili eleştirilere de değindi.

'CHP'nin hiçbir terör örgütünün yanında ya da arkasında olmadığını' söyleyen Kılıçdaoğlu, "Tek isteğimiz analar ağlamasın şehit cenazesi gelmesin" diye konuştu.

Bu konuda parti olarak bir çalışmaları olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit cenazesi bir daha gelmesin diye şehit annelerinin talebini yerine getirip yarın Başbakan'a gidiyorum. Katkı sunmak istediğimizi söyleyeceğiz, çözüm önerilerimizi ortaya koymaya gidiyorum."