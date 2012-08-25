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BDP'li Demirtaş şehit ailesini ziyaret etti

BDP'li Demirtaş, Gaziantep'teki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Davut Azak'ın ailesinin ziyaret etti

25 Ağustos 2012 20:36

Gaziantep'teki patlamada hayatını kaybeden Davut Azak'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulunan BDP lideri Selahattin Demirtaş, ''Taziyeye katılmaya yüzü olan tek parti bizdik. Çünkü bugüne kadar barışı savunan biz olduk'' dedi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ile Ergani ilçesine giden BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 20 Ağustos'ta Gaziantep’teki saldırıda hayatını kaybeden Davut Azak'ın ailesini ziyaret etti.

Davut Azak'ın babası Halim Azak ve yakınlarına başsağlığı dileyen Demirtaş, bugüne kadar sivillere ve halka yönelik saldırıların partileri tarafından hiçbir zaman kabul görmediğini ifade etti.

Kimsenin ölmemesi için en fazla çaba sarf eden, en fazla mücadele eden partinin BDP olduğunu ileri süren Demirtaş, '’Ne acıdır ki böylesi bir katliam ortamında bile, daha ilk dakikalardan itibaren BDP'yi ve BDP'lileri nasıl linç ederiz hesapları yapılıyordu. Partimizi sanki Antep katliamının failiymiş gibi linç etmeye çalıştılar. BDP bu halkın evlatlarının ölmemesi için en fazla çaba sarf eden, en fazla mücadele eden bir parti olmuştur. Biz bu nedenle Antep'teki katliamı kınarken, lanetlerken buradaki bütün acıların bizim olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Aslında oradaki taziyeye katılmaya yüzü olan tek parti bizdik. Çünkü bugüne kadar barışı savunan biz olduk'' diye konuştu.

Demirtaş ve Aydoğan daha sonra, Kralkızı Baraj Gölü'nde boğulan Mustafa Kaçar'ın ailesini ziyaret etti.

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