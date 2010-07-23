Şehit ailesine ev yardımı

T24 - Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 6 askerden Piyade Komando Uzman Onbaşı 25 yaşındaki Turgay Yılmaz, Nevşehir'in Avanos İlçesi'ne bağlı Mahmatlar Beldesi'nde oturan ailesine, Nevşehir Valiliği, Avanos Kaymakamlığı ve 6 belediyenin katkılarıyla yeni bir ev yapılacak.





Nevşehir Valiliği adına koordinasyonu üstlenen Avanos Kaymakamı Aylin Kırcı Duman, şehit ailesinin yaşadığı evin yaşam koşullarına uygun olmadığını gözlemlediklerini belirterek, “Şehit ailesinin yaşam koşullarını daha iyi hale getirebilmek ve devletin yanlarında olduğunu göstermek amacıyla bir ev yapımına başlanacak. Nevşehir Valiliği, Avanos Kaymakamlığı, Nevşehir, Mahmatlar, Sulusaray, Akarca, Göynük ve Topaklı belediyelerinin katkılarıyla yapımına başlanan evin en kısa sürede bitirilerek aileye teslim edilmesi planlanıyor” dedi.



Şehit ailesi için yapılacak evin arsasının Mahmatlar Belediyesi tarafından sağlanmasının ardından diğer belediyelerin de malzeme yardımında bulunacakları ifade edildi.



Şehit Turgay Yılmaz'ın kendi çabası ile ailesi için Mahmatlar Beldesi'nde kısa bir süre önce bir ev yapımı için girişimde bulunduğu, durumu haber alan şehidin “Biraz bekleyin. Benim de planlarım var. Yakında izine geleceğim. O zaman konuşuruz” diyerek ev yapımını durdurduğu öğrenildi. Avanos Kaymakamı Aylin Kırcı Duman, “Şehidimizin ailesi için el birliğiyle bir ev yapımına hemen başlıyoruz. Ailenin acılarını biraz da olsa dindirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Ailemizin bundan sonra da yanında olacağız” diye konuştu.



