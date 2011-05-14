-ŞEHİT AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU EDİRNE (A.A) - 14.05.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan polis memurlarından Gökmen Şimşek'in ailesi, olayda ihmal olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Şehit Polis Şimşek'in dayısı Orhan Taştemel, yaptığı açıklamada, Silopi Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğunu belirten bir kişinin kendisini aradığını ve olayda ihmaller olduğunu iddia ettiğini söyledi. Arayan kişinin iddialarının kendilerinde şüphe uyandırdığını ifade eden Taştemel, ''Arayan ve ismini vermeyen kişi, şehit yeğenimin devresiymiş, aynı yerde görev yapıyorlarmış. Olayda ihmal olduğuna dair birçok iddiası var. Bu iddiaların açığa çıkması acımızı bir nebze dindirebilir diye Edirne Başsavcılığına, Silopi Emniyet Müdürü Selim Kan hakkında 'olayda suistimali ve ihmali bulunduğu' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundum. Bu konunun aydınlatılmasını diliyorum'' dedi. Şimşek'in eniştesi Cengiz Taşdemir ise ''olayda soru işaretleri'' olduğunu düşündüklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Normalde çatıda iki keskin nişancı bulunması gerekirken o gün yokmuş. Gökmen Şimşek, şehit olduğu günün sabahı düğünü için İstanbul'a gelecekti. Saat 22.00'de nöbette ne işi vardı? İki tane acemi, 1 aylık polisin orada ne işi var? Bu rol için en uygun insan Gökmen'di. İki gün sonra düğünü vardı, herkes biliyordu. İhmali olanlar açığa çıksın.''