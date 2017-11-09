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Şehit ailelerine ücretsiz otogaz

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, şehit ailelerine ücretsiz otogaz uygulaması başlatıldı

09 Kasım 2017 13:08

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, şehit ailelerine ücretsiz otogaz uygulaması başlatıldı. \'Şehit yakını\' kartı olan herkes, bu istasyondan ücretsiz otogaz alabilecek.
Denizli-Buldan karayolu üzerinde faaliyet gösteren İhsan Sert\'e ait akaryakıt istasyonunda, şehit ailelerine ücretsiz otogaz veriliyor. Başlattığı kampanya kapsamında şehit ailelerinden ücret talep etmeyen ve istedikleri zaman istedikleri kadar otogaz alabileceklerini belirten istasyon sahibi Sert, şöyle dedi:
\"Şehit ailelerine ücretsiz otogaz uygulaması başlattık. \'Şehit yakını\' kartı olan herkes istediği zaman gelip istediği kadar otogaz alabilir. Onların evlatları bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda etti. Bizim onlara olan borcumuz maddiyatla ölçülemez. Biz ancak, vergi ödeyerek devletimize katkı da bulunuyoruz. Başlattığımız kampanya ile şehit ailelerine bir nebze de olsa yardımımız olsun istedik.\"

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