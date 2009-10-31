Şehit ailelerine polis müdahale etti!

Şehit Aileleri Federasyonunun Abdi İpekçi Parkı'nda düzenlediği toplantının ardından, Meclis'e yürümek isteyen şehit yakınlarına polis müdahale etti. Çıkan arbedede çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.









Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'ndaki, "Vatana Sevgi, Şehit ve Gaziye Saygı" toplantısına katılan şehit yakınları, daha sonra Meclis'e yürümek istedi.

Güvenlik güçlerinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

Yürüyüşe katılan çocukların, zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdiği arbedenin ardından, grupta bulunanlar oluşturulan polis barikatını aşarak, Atatürk Bulvarı üzerinde ilerledi.

PKK'yı ve hükümet politikalarını protesto eden grup, Atatürk Bulvarı’nı bir süre trafiğe kapattı.

Takviye polis kuvvetinin gelmesinin ardından grup, Necatibey Caddesi istikametine yönlendirildi.

Yürüyüş sırasında, gruba çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.