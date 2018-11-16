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Şehit ailelerinden 'Şehadet belgeleri değiştirilsin' talebi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, 'Şehit ve Gazi Dernekleri İç Anadolu Bölgesi Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın 6'ncısı gerçekleştirildi

16 Kasım 2018 19:38

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de, \'Şehit ve Gazi Dernekleri İç Anadolu Bölgesi Başkanlar Kurulu Toplantısı\'nın 6\'ncısı gerçekleştirildi. Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, darbe girişimi öncesi FETÖ üyesi generallerce imzalanan \'şehadet belgeleri\'nin tespit edilip, değiştirilmesini istedi.
Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında gerçekleştirilen toplantıya Aksaray, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat Merkez, Nevşehir, Yozgat ve Sarıkaya ile Yerköy il ve ilçelerinin dernek başkanları katıldı. Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Demir, başkanlar adına konuşup, şehit ailelerinin ve gazilerin taleplerini sıraladı.
Darbe girişimi öncesi FETÖ üyesi generallerce imzalanan \'şehadet belgeleri\'nin tespit edilip, değiştirilmesini isteyen Demir, \"Evli olan şehitlerimizin anne veya babasının araç alımında ÖTV\'den muaf tutulmasını, \'gazilik\' unvanı alan tüm gazilerimizin engel durumuna bakılmaksızın araç alımında ÖTV\'den muaf tutulmasını istiyoruz. Gazilerimize ikinci istihdam verilmesi, gazilerimize 3 bin 600 günde emeklilik hakkı verilmesi, faizsiz konut kredilerinden evli olan şehitlerimizin anne veya babasının yararlandırılması ve maaşlarının dengelenmesi uygun olacaktır. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde darbeci generaller tarafından imzalanan şehadet belgelerinin tespit edilip değiştirilmesini talep ediyoruz\" diye konuştu. 

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