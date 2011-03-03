-ŞEHİT AİLELERİNDEN ''EV HAPSİ'' TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Şehit Aileleri Federasyonundan yapılan açıklamada, bazı milletvekillerinin ''Öcalan'a ev hapsi'' taleplerine tepki gösterilerek, ''Terörist başını çok seviyorsanız onun ev hapsini çok istiyorsanız, önerimiz siz kendi evinizi terörist başına açarsınız mutluluk ve barış içinde yaşarsınız'' denildi. Yazılı açıklamada, ''Öcalan'a ev hapsi'' taleplerini dile getiren milletvekillerinin devletin birliğine ve bütünlüğüne, üniter yapısına sadık kalacağına dair yemin ettiği hatırlatıldı. Milletvekillerinin Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütünün uzantısı olan sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiği iddia edilen açıklamada, ''Siz gerçekten bu vatanın Türk Milleti'nin milletvekiliyseniz çıkardığınız yasalar gereği terörle mücadele ederken hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerinin yanında olursunuz. Ailelerin kurmuş olduğu dernekleri hangi bir gün ziyaret ettiniz? Siz, askeri, polisi şehit eden katillerin savunuculuğunu yapıyorsunuz'' denildi. Milletvekillerinin şehit ve gaziler sayesinde milletvekilliği yapabildiği ifade edilen açıklamada, ''Eli kanlı bebek katili vatan haini terörist başını çok seviyorsanız onun ev hapsini çok istiyorsanız önerimiz siz kendi evinizi terörist başına açarsınız mutluluk ve barış içinde yaşarsınız'' ifadelerine yer verildi.