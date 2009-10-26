T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit ailelerinden Başbakan hakkında suç duyurusu

26 Ekim 2009 19:56

Afyonkarahisar'da bir grup şehit ailesi ile gazi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
     Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkan Yardımcısı Gazi İsmail Kumartaşlı, ''demokratik açılım'' çerçevesinde Mahmur kampı ile Kandil'den Türkiye'ye gelen 34 PKK üyesinin miting havasında karşılanmasının kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.
     Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Atalay hakkında kamu davası açılması yönündeki dilekçeyi cumhuriyet başsavcılığına sunan Kumartaşlı, şehit aileleri ve gazilerin isteği doğrultusunda suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24