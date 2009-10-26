Şehit ailelerinden Başbakan hakkında suç duyurusu

Afyonkarahisar'da bir grup şehit ailesi ile gazi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkan Yardımcısı Gazi İsmail Kumartaşlı, ''demokratik açılım'' çerçevesinde Mahmur kampı ile Kandil'den Türkiye'ye gelen 34 PKK üyesinin miting havasında karşılanmasının kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Atalay hakkında kamu davası açılması yönündeki dilekçeyi cumhuriyet başsavcılığına sunan Kumartaşlı, şehit aileleri ve gazilerin isteği doğrultusunda suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.