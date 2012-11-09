Şehit aileleri ve gaziler açlık grevine başlıyor!

Şehit aileleri ve gaziler 13 Kasım pazartesi günü açlık grevine başlayacaklarını açıkladı. Şehit aileleri ve gaziler şimdiye kadar taleplerinin dikkate alınmadığı için açlık grevi kararı aldıklarını belirttiler.

Sehitgazihaber.com’da yer alan habere göre şehit aileleri ve gaziler taleplerini on maddelik bir listeyle açıkladılar.

Listede yer alan talepler şöyle:

1-Şehit ve Gazilik BakanlığıI kurulması.

2-Şehit Ailelerinin 2. iş hakkından doğan feragat hakkının değişik nedenlerle iş hakkını kullanamayacak olanların bu haklarını Şehit Çocuklarına verilmesi için düzenleme yapılması.

3-Terörle mücadelede kapsamındaki (er erbaşın) 3713 nolu madde kapsamına alınması. Serbest kartlarda bulunan vazife malulü ibaresi kaldırılması sadece gazi yazılması.

4-Terörle Mücadele kapsamı dışında kalan (kendinden kaynaklanmayan olaylarda) Vatani görevlerini ifa eder iken Amirlerince görevlendirilmiş, bu görevler dışında Eğitim, Atış, Tatbikat ve Nöbet esnasında sakat kalan 5434/45 sk Ordu Vazife Malullerinin, Vazife Şehitlerinin (bir fıkra eklenerek) Görev Gazisi, Görev Şehidi olarak 2330 nolu Nakti tazminat kapsamına alınması)

5-Terörle Mücadele kapsamı dışında kalan görev gazisi sayılmayan Ordu Vazife Malullerinin iş hakkı ve konut kredisinden yararlandırılması.

6-Devlet Övünç Madalyası verilenlere “Madalya Maaşı” verilmelidir. (Kore ve Kıbrıs’ta şehit ve Malul olanlara maluliyet maaşlarının yanında Şeref Aylığı adı altında ek aylık ödemesi yapılmaktadır. Halen 53.000 kişiye Şeref Aylığı ödenmekte olup Devlet Ödünç Madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır. Devlet Övünç Madalyası tevcih edilmiş şehit yakını ve Malul gazilerimize de ‘‘Madalya Maaşı’’ verilmelidir.)

7-Kira yardımı alamayan Şehit ailesi er, erbaşın da hepsini kapsayacak şekilde eşit miktarda kira yardımından yararlandırılması.

8-Emsal maaş alamayan er ve erbaşa Hiçbir kanun maddesi gözetmeksizin 6. Dereceye ödenen maaşların 2000 tl den başlayarak 1. Dereceye kadar kademeli olarak arttırılması.

9- Terörle mücadele kapsamında yara almış ve sakatlık derecesi alamayan Rütbeli ve er erbaşa madalya maaşı verilmesi.

10-Kıbrıs, Kore savaşın, da yara almış olan gazilerimize Terörle Mücadele kapsamındaki haklardan yararlanmasının sağlanması.