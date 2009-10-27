Şehit aileleri TBMM'de

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit yakını ve gaziler, ellerindeki bayrakların Meclis girişinde polis tarafından toplandığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile görüşmek üzere TBMM Küçük Grup Salonu'na gelen şehit yakını ve gaziler, terör örgütü üyesi 34 kişinin Habur Sınır Kapısı'nda teslim olmasının ardından yaşanan görüntülere tepki gösterdi.

Irak'ın kuzeyine 1995 yılında yapılan sınırötesi operasyon sırasında gazi olan Mesut Aksan, yakasındaki gazilik nişanını göstererek, "Bunu götürüp Ahmet Türk'e, Abdullah Öcalan'a taksınlar" diye konuştu.

Şehit Bülent Keskin'in annesi Döne Keskin de Meclis'e girişleri sırasında ellerinde bulunan Türk bayraklarının polis tarafından toplandığını, şehit çocuklarına ait resimlerin de alınmak istendiğini söyledi. Direnerek oğlunun resmini vermediğini dile getiren Keskin, "Bunu bize yapmaya hakları yok. Canımı alırlar elimizden resmi alamazlar. O bayrak bizim bayrağımız değil mi?" diye bağırdı.

Diğer şehit yakınları da Meclis girişinde Türk bayraklarının ellerinden alınmak istenmesine tepki gösterdi. Durumdan haberdar edilen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclisin Dikmen Kapısı'nda görevlileri arayarak, bayrakların tekrar verilmesini istedi. Bayraklar, MHP grubundan bir görevliye zimmetle teslim edildi. Bayraklar daha sonra, şehit yakınları ve gazilere dağıtıldı.

Salonda bulunanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı. Şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalışan MHP'li Vural, gazetecilerin sorusu üzerine, şehitlerin, Türk milletinin hür yaşaması için canlarını verdiğini söyledi.

Son zamanda yaşananların sadece şehit yakınlarının değil, tüm Türk milletinin sorunu olduğunu vurgulayan Vural, Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne olan inancın tam olduğunu anlattı.

Yaşanan olayların, Türk milletini derinden yaraladığını ifade eden Vural, "Habur'da pazarlık masası kuruluyor. Teröristle pazarlık yapılıyor. Bu utanç tablosudur. Bu meselede endişelerini dile getiren sadece şehit yakınları değil. Bu insanlar bizim kardeşliğimiz için şehit oldu" diye konuştu. Vural, Başbakan Erdoğan'ın, "Bir tarafı yapalım derken diğer tarafı yıkmayalım" diye konuştuğunu belirterek, "Sen hangi taraftasın? Şehitle teröristi taraf olarak görüyor. Yaşananlara üzülmemek mümkün değil. Memleketi bu duruma düşürenler utansın" dedi.

Grup salonunda bulunanlar, daha sonra kendilerini temsilen TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile görüşmeye giden heyeti bekledi.