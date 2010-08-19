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Şehit aileleri suç duyurusunda bulundu

Şehit aileleri, basında heronlarla ilgili çıkan haberler üzerine suç duyurusunda bulundu...

19 Ağustos 2010 03:00

T24- Güneydoğu'da görev yapan İnsansız Hava Araçları'nın düşürülmeye çalışıldığı iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı askeri personelin kamuoyunda 'heron' diye bilinen ve Güneydoğu'da görev yapan İnsansız Hava Araçları'nı düşürmeye çalıştıkları iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.



Şehit aileleri, basında heronlarla ilgili çıkan haberler üzerine suç duyurusunda bulunmak üzere Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Cumhuriyet Savcısı Kasım İlimoğlu'na suç duyurusu dilekçesini veren şehit aileleri ardından adliyeden ayrıldı. 

Şehit aileleri adına açıklama yapan Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cahit Özkan, "Sayın savcımıza suç duyurusunda bulunduk. Konuyla ilgili soruşturma önümüzdeki günlerde açılacak. Konunun takipçisi olacağız. Bu suç duyurumuz TSK içinde bulunan ve terör örgütüyle mücadelede görevini tam olarak anlayamamış kişileri kapsamaktadır. Terörle mücadelede her türlü fedakarlığı yapan komutanlarımız hakkında kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur" dedi. 


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