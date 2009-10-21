T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit aileleri sonunda patladı

Abdullah Öcalan'ın talimatı üzerine Kuzey Irak'taki kamplardan gelen PKK'lılara gösterilen muamele şehit ailelerini öfkelendirdi.

21 Ekim 2009 03:00

Abdullah Öcalan'ın talimatı üzerine Kuzey Irak'taki kamplardan gelen PKK'lılara gösterilen muamele şehit ailelerini öfkelendirdi. Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, "Habur sınır kapısındaki manzarada hükümet teröristleri teslim almadı, teröristler hükümeti teslim aldı. Bu, vatanın kutsallığına inanan insanları yürekten incitmiştir" dedi.

GAZİ MADALYASINI İADE ETMEK İSTEDİ

Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Köse, DTP'nin sınır kapısında yaptığı hazırlıkları da eleştirerek, "Günler öncesinden sınır kapısında çadır kurmalarına, karşılama merasimi yapmalarına  izin verildi. Suçu övme filini işlediler, suç işlediler" ifadesini kullandı.

Köse, "Bir kırmızı halıda karşılama, gül verme, kurban kesme eksikti... Şehit aileleri olarak, şu anki mevcut hükümetin, kalan noksanları da tamamlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Teslim olan teröristler bir kere olsun teslim olmak sözünü ağızlarına almadılar, pişmanlık yasasından faydalanmak istemediklerini söylediler" diyen Köse, "Yani terörden, adam öldürmekten, polise, askere silah atmaktan dolayı pişman değiller" dedi.

Köse, PKK'lıları destekleyen DTP ve "sözüm ona aydın"ları da eleştirerek, "Teslim olmadıklarını söylediler... Hatta, profesör unvanını taşıyan bazı zavallı kişiler teslim olma, pişmanlık sözlerinin kulanılmamasını, bu sözlerle teröristlerin incitilmemesini istedi" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24