Şehit aileleri sonunda patladı

GAZİ MADALYASINI İADE ETMEK İSTEDİ

Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Köse, DTP'nin sınır kapısında yaptığı hazırlıkları da eleştirerek, "Günler öncesinden sınır kapısında çadır kurmalarına, karşılama merasimi yapmalarına izin verildi. Suçu övme filini işlediler, suç işlediler" ifadesini kullandı.Köse, "Bir kırmızı halıda karşılama, gül verme, kurban kesme eksikti... Şehit aileleri olarak, şu anki mevcut hükümetin, kalan noksanları da tamamlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu."Teslim olan teröristler bir kere olsun teslim olmak sözünü ağızlarına almadılar, pişmanlık yasasından faydalanmak istemediklerini söylediler" diyen Köse, "Yani terörden, adam öldürmekten, polise, askere silah atmaktan dolayı pişman değiller" dedi.Köse, PKK'lıları destekleyen DTP ve "sözüm ona aydın"ları da eleştirerek, "Teslim olmadıklarını söylediler... Hatta, profesör unvanını taşıyan bazı zavallı kişiler teslim olma, pişmanlık sözlerinin kulanılmamasını, bu sözlerle teröristlerin incitilmemesini istedi" diye konuştu.