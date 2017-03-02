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Şehit aileleri referandum kararını verdi

Şehit Aileleri Derneği: PKK'ya özerklik verilecektiyse, biz bunca şehidi neden verdik?

02 Mart 2017 18:50

Şehit Aileleri Derneği, 16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referandumdaki tavırlarını yayımladıkları bir videoyla açıklayarak, 'Hayır' çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada "Biz bu ülke bölünmesin, üniter yapısını kaybetmesin diye 50 bin şehit verdik. Başkanlıkla beraber tartışılan, eyalet ya da federasyon özerkliğin bir diğer adıdır. PKK’ya bu yolla özerklik verilecektiyse biz bu kadar şehidi neden verdik" ifadesi yer aldı. Video, "Bölünmüş ve gönderlerinde Kürdistan flamaları dalgalanan bir Türkiye görmemek için lütfen 'Hayır' deyin" sözleriyle son buldu.

Barzani tepkisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin gelişi sırasında, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine tepki göstererek devam edilen videoda "Bir kaç gün önce gözümüzle şahit olduk ki eli kanlı Barzani’nin Türkiye’ye gelişiyle Ankara ve İstanbul havalimanlarında Kürdistan flamaları dalgalandırıldı. Daha önce PKK ile defalarca pazarlık masasına oturmuş olanlar bu durumdan utanç duymadığı gibi üstelik bize bu durumu savundular" açıklamaları yer aldı.

İşte o video:

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