Şehit ağabeyini üniforması ve kepiyle uğurladı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü terör operasyonlarında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın cenazesi, memleketi Denizli\'nin Çal İlçesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Lise öğrencisi 15 yaşındaki Fatma Arıkan, üniformasını giyip, kepini taktığı şehit ağabeyini son yolculuğa uğurladı. Ağabeyinin cenazesine sarılan Arıkan, \"Ben de vatan için çalışacağım\" dedi.

Terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonun sürdüğü Nusaybin İlçesi Çalıköyü Mahallesi\'nde, dün bir grup PKK\'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Denizlili Uzman Çavuş Muhammet Arıkan şehit düştü. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu ve evli olan şehit Muhammet Arıkan için Çal İlçesi Bayıralan Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi şehit Arıkan\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için baba evine götürüldü. Şehidin kardeşi lise öğrencisi Fatma Arıkan, ağabeyinin üniformasını giyip, komando kepini takıp, elinde fotoğrafıyla cenazeyi karşıladı. Cenaze eve getirilirken, sırtına Türk bayrağı da örten Fatma Arıkan, ağabeyinin cenazesinin önünde yürüdü.

Oğlunun şehit haberini dağda keçi otlatırken alan anne Hatice Arıkan ise gözyaşları içinde tabuta sarıldı. Şehidin iki yıllık eşi Ümmühan Arıkan ve anne Hatice Arıkan\'ı kadın subay teselli etmeye çalıştı. Besici baba İbrahim Arıkan da tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyleri Mesut ve Mehmet Arıkan, küçük kız kardeşlerinin yanından ayrılmadı. Baba Arıkan ise gelinini teselli etmeye çalıştı.

Evin önünde duaların okunmasının ardından şehidin cenazesi askerler tarafından taşınarak mezarlığa götürüldü.

Bayıralan Mahalle Mezarlığında öğle namazının ardından cenaze töreni yapıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 11\'inci Komando Tugay Komutanı Albay Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediyle Başkanı AK Partili Osman Zolan, Çal Belediye Başkanı MHP\'li Fethi Akcan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş cenazeye katıldı. Mezarlıkta Fatma Arıkan ve şehidin eşi Ümmühan Arıkan, cenazeye sarıldı. Ümmühan Arıkan, eşinin kardeşini teselli etmeye çalıştı. Tabuta sarılan Fatma Arıkan, \"Ben de vatan için çalışacağım\" dedi.

Şehit Muhammet Arıkan\'ın cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kaldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



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