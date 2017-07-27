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Şehirlerin milletvekili sayısı değişiyor; işte il il yeni sayılar

Milletvekili sayısı Anayasa değişikliğiyle 600'e çıkarılmıştı

27 Temmuz 2017 12:46

Anayasa değişikliği ile 600'e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişiyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı. Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. İstanbul'da 88 olan milletvekili sayısı ise 97'ye çıkarıldı.

İllerin seçim çevreleri

Ankara'nın seçim çevreleri de bu kapsamda yenilendi. Ankara'da Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

İstanbul'ıun milletvekili sayısı 97'ye çıkarıldı

Yine, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 20 milletvekili çıkaracak olan Bursa 2, 28 milletvekili çıkaracak olan İzmir de 2 seçim çevresine bölündü.

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