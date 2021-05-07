Şehirlerarası seyahat izin belgesiyle, şehir içinde aracıyla dolaşınca 3 bin TL ceza yedi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerine şehirlerarası seyahat izin belgesi göstererek aracıyla dolaşabileceğini düşünen vatandaşa, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

İddiaya göre; ilçe dışından gelen ve kısıtlama günlerini Karasu’da geçiren Z.N. isimli kadın, sokağa çıkma izin belgesi olmadan aracıyla alışverişe çıktığı esnada İncilli Mahallesi Plaj Caddesi, üzerinde bulunan polis ekiplerinin denetimine takıldı.

Et almak için aracıyla dışarı çıktığını belirten Z.N., polis ekiplerine seyahat izin belgesini gösterdi. Seyahat izin belgesi ile ilçede aracıyla dışarı çıkabileceğini düşünen kadın sürücü, cezadan kaçamadı. Sokağa çıkma izin belgesi olmadan çıkan kadın sürücüye, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezası kesildi.