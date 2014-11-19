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Şehiriçi ve şehirlerarası yolculuklarda 'engel' kalkıyor

Şehiriçi toplu taşıma araçları engellilerin erişimine uygun hale getirilecek

19 Kasım 2014 09:55

Şehiriçi toplu taşıma araçları engellilerin erişimine uygun hale getirilecek. Buna göre, şehiriçi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan engelliler için erişilebilir olmayanlara yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmeyecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu'nda, Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanuna göre, değişikliğin yürürlük tarihinden sonra üretilen servis ve turizm taşımacılığı yapanlar dışında, şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan engelliler için erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmeyecek.

Şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti yapan araçlar ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı Şehir içi toplu taşıma araçları engellilerin erişimine uygun hale getirilecek. Araçların erişilebilir hale getirilmesi için usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar, yetki belgesi, izin veya çalışma ruhsatı verilmesi konusunda araç değil hizmet temelinde düzenleme yapıldığı için, belirtilen araçlar için aranan erişilebilirlik zorunluluğu hizmet olarak düzenlenecek.

Kanunla, karayolu ile turizm taşımacılığı yapan veya şehirlerarası toplu taşıma hizmeti veren kişilerin, engelli bireylere erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami 72 saat içinde karşılamak yükümlülüğüne ilişkin herhangi bir cezai yaptırım olmamasının, bu kişilerin erişim hakkını engellememesi için düzenleme yapılıyor. Buna göre, karayoluyla turizm taşımacılığı yapan veya şehirlerarası toplu taşıma hizmeti veren, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel  kişiler, engelli personel veya öğrenciye talep halinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlama yükümlülüğü, idari para cezası kapsamına alınıyor.

     

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