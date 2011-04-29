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Dünya

ŞEHİRE EMİN YENİDEN EKRANLARDA   KAHİRE (A.A)

29 Nisan 2011 13:46

-ŞEHİRE EMİN YENİDEN EKRANLARDA   KAHİRE (A.A) - 29.04.2011 - Mısır'daki halk ayaklanması sırasında Nil televizyonundaki sunuculuğu bırakarak meydanlara inen Şehire Emin, ekranlara geri döndü. Halk ayaklanmasının ikinci haftasında, "Tahrir Meydanı'ndan gelen halkın seslerine dayanamıyorum. Mısır televizyonundan sadece propaganda yapılıyor, Burada gazetecilik yapmak yerine bakanlıklardan gelen bültenler okutuluyor" diyerek istifa eden Emin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Emin, Mısır televizyonunun halk ayaklanması sırasında Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek rejiminin propaganda makinesi haline geldiğini, Tahrir Meydanı ile ilgili hiçbir haber ve yoruma yer vermediğini, Mübarek yanlılarının demokrasi isteyen göstericilere at ve develerle saldırmasına sessiz kaldığını belirterek, "Ben de bu propagandanın bir parçası olmamak için istifa ettim" dedi. Nil televizyonuna geri dönüşünün medya tarafından eleştirildiğini söyleyen Emin, reformlar konusunda mücadele etmek üzere geri döndüğünü ifade ederek, "Reformlar dışardan mücadeleyle olmuyor. İçeriden bizim mücadele etmemizle ve çalışmamızla oluyor" diye konuştu.  Mısır medyası üzerindeki devlet kontrolünün son bulması gerektiğini belirten Şehire Emin, ülke medyasının gelecekte özgür olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. "Mübarek rejiminin başının gittiğini, geriye gövdesinin kaldığını" ileri süren Emin, "Gövdenin gitmesi uzun bir süreç sonunda olacak. Biz tünelin sonundaki ışığı gördük. Bundan sonra dikkatli hareket etmeliyiz. Halkın istedikleri olana kadar bu değişim sürecek" dedi. Mübarek bürokrasisinin hala ülkede söz sahibi olduğunu kaydeden Emin, ülkedeki bazı yüzeysel değişikliklere rağmen, devlet televizyonunun zihniyet ve yayın politikasında değişiklik olmadığını iddia etti.  Emin, resmi Nil televizyonunda "Breakfast Show" adlı programı sunduğunu belirterek, sözlerini, "Programıma kimse karışmıyor. Ben istediğim şekilde programıma yön veriyorum. Bu nedenle özgür sayılabilirim" diye tamamladı. 

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