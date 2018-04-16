Şehirden bunalanlara: Kopenhag'da şehirden kaçış adaları inşa ediliyor

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da şehrin kalabalık ve gürültüsünden bunalan kentlilerin zaman geçirebilmeleri için şehirden kaçış adaları inşa ediliyor. Copenhagen Islands (Kopenhag Adaları) isimli projenin amacı, insanların denizle olan ilişkisini tekrar yorumlayarak yepyeni bir kamusal alan yaratmak ve iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz sularına dikkat çekmek.

Yeşilist’te yer alan habere göre, proje kapsamında inşa edilen CPH-Ø1 isimli ilk ada eski Kopenhag Limanı’nın olduğu bölgeye bırakıldı. 25 metrekarelik ada yüzücü ve kayakçılar dinlenmesi için yapıldı. Adanın üzerinde 6 metrelik bir ıhlamur ağacı bulunuyor.