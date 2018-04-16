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Dünya

Şehirden bunalanlara: Kopenhag'da şehirden kaçış adaları inşa ediliyor

Kopenhag Adaları isimli proje insanların denizle olan ilişkisini tekrar yorumlayarak yepyeni bir kamusal alan yaratmayı amaçlıyor

16 Nisan 2018 19:51

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da şehrin kalabalık ve gürültüsünden bunalan kentlilerin zaman geçirebilmeleri için şehirden kaçış adaları inşa ediliyor. Copenhagen Islands (Kopenhag Adaları) isimli projenin amacı, insanların denizle olan ilişkisini tekrar yorumlayarak yepyeni bir kamusal alan yaratmak ve iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz sularına dikkat çekmek. 

Yeşilist’te yer alan habere göre, proje kapsamında inşa edilen CPH-Ø1 isimli ilk ada eski Kopenhag Limanı’nın olduğu bölgeye bırakıldı. 25 metrekarelik ada yüzücü ve kayakçılar dinlenmesi için yapıldı. Adanın üzerinde 6 metrelik bir ıhlamur ağacı bulunuyor.

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